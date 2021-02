No va a haber dimisiones. Ni cambios en los equipos. Como mucho un par de críticas y el cierre de filas con el líder del PP, Pablo Casado. El Partido Popular se apunta a la frase de Alfonso Guerra: “El que se mueva no sale en la foto”. Sin embargo, preocupa la deriva de la formación y el potencial del equipo. En este caso, no se trata de Alejandro Fernández a quien todos respaldarán este martes, sino de quién ejecuta las estrategias y realiza los argumentarios del partido.

Casado afronta este martes un Comité Ejecutivo Nacional para analizar el batacazo de los comicios catalanes. El candidato Alejandro Fernández se desplazará a Génova para entonar el ‘mea culpa’ y explicar cómo la primera fuerza de la oposición ha quedado relegada a la octava posición en Cataluña tras obtener tres escaños en el Parlament, uno menos que en 2017.

El partido ya ha asegurado que no va a cambiar el rumbo porque apenas se le ha dado tiempo a la nueva estrategia. En la dirección del PP cuidan el detalle de “no ser el partido veleta”, en referencia a Ciudadanos.

Estos comicios eran la prueba de fuego tras el ‘no’ de Casado a Vox. Sin embargo, insisten en que el resultado de estas elecciones no es extrapolable al panorama nacional. Lo que algunos consideran “fallos graves” son la estrategia de campaña y “el caer siempre en la misma piedra”.

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández. Foto: EFE

Dirigentes de peso y respeto dentro del partido explican a Economía Digital que se tenía que haber ‘vendido’ un discurso acorde a las posibilidades de la formación en Cataluña. “La estrategia de campaña no era la adecuada”, explican.

El prometer gestión, como hizo Casado contra Sánchez, está muy bien si eres el candidato que va a presidir el Gobierno. En este caso, Fernández no tenía posibilidades reales de dirigir el Govern ni de aplicar esa gestión en Cataluña. “Tendríamos que haber dado la batalla contra el separatismo”, señalan. Un discurso utilizado por Vox como parte de su campaña.

La misma ‘piedra’ de Bárcenas

Estos cargos se sienten decepcionados porque “siempre caigamos en la misma piedra” y con ello se refieren a las declaraciones de Casado sobre el ‘caso Bárcenas’. “El juicio busca desestabilizar al partido. Si ya lo sabes, no hace falta entrar y menos en campaña”, señalan a ED.

Lo que sucedió es que Casado concedió una entrevista en RAC1, radio independentista, y abrió una nueva línea de discurso dentro del partido: se distancia de la anterior gestión del partido, poniendo en duda la etapa de Mariano Rajoy e, incluso, llegando a decir que las cargas policiales por el 1-O se tenían que haber “evitado”.

Unas palabras que después matizó asegurando que se habían malinterpretado y que no fueron “una crítica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, ni tampoco “una enmienda a la totalidad de la estrategia en Cataluña”. “El daño estaba hecho y la valía de Fernández por el suelo”, consideran voces populares.

“Que hayamos tenido el nombre de Bárcenas en todos sitios afecta electoralmente. Ha estado pero para aportar nada nuevo. El cansancio que genera este asunto de hace 8 o 10 años y que seguirá coleando significa un desgaste, porque recuerda un episodio triste de la historia de nuestro partido”, destacó el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, en una entrevista en La Ser.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta Foto: EFE

Para la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, “el contexto para el PP era complicado si a la abstención se le suma el marco que se promueve desde Moncloa, que fortalece al independentismo, y la aparición de Bárcenas con el acuerdo de la Fiscalía, que no ha favorecido la campaña del Partido Popular”.

Y por si hubiera dudas, el cierre de filas de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y eterno presidente del PP, deja claro hasta qué punto no se va a cuestionar el liderazgo de Casado: “El presidente Casado es tan responsable del resultado catalán como lo fue Pedro Sánchez del descalabro del PSOE en las gallegas”.

El presidente gallego aseguró que el PP tiene que “examinar las causas” del mal resultado y se ha mostrado convencido de que lo hará en el Comité Ejecutivo que se reunirá este martes -en el que él participará por vía telemática-.

“Hacen falta hombres de peso”

Dirigentes de peso temen que la deriva que intenta consolidar el “nuevo PP” les arrastre. Hacen falta “hombres de peso” y Casado es consciente de ello, aseguran. Pero todo se seguirá ‘cocinando a fuego lento’ para no volver a dar pasos en falso y seguir haciendo ‘limpieza’ con la ayuda de los ‘cónclaves’ locales, regionales y autonómicos. La cúpula del PP no quiere dejar ni rastro de sucesivas tramas o juicios u otras que puedan salir a la luz.

El líder del PP, Pablo Casado, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Foto: EFE

Casado cuenta, además, con economistas y profesionales en los que apoyarse en determinadas áreas entre su círculo de amistades, pero ninguno ha querido comprometerse con él como para dejar sus quehaceres y meterse de lleno en la ‘harina’ que supone la primera fila política y también de cara a los medios.

El partido se ha ido quedando sin activos y la preocupación entre algunos cargos responde al actual círculo de confianza de Casado. “Algunos no dan la talla, pero no se van a cambiar”, responden contundente.

El partido tuvo un verdadero problema de ‘fuga de cerebros’ y ante estas circunstancias siguen con la estrategia de la hormiga, pasito a pasito y con tiempo para rearmar el discurso, la estrategia y los equipos. “No queda otra”, señala un dirigente. “No se puede hacer más”, relata otro con resignación. Eso sí, todos respaldan que el partido “es un proyecto de futuro” y “vamos a seguir arrimando el hombro por ello”.

Todos se verán las caras este martes a las 12 horas en el Comité Ejecutivo Nacional, al que no podrán acceder los medios a diferencia de algunas últimas ruedas de prensa donde el partido sí ha facilitado el paso con las adecuadas medidas de seguridad por la pandemia.