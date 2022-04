Las noticias más importantes de hoy, martes 5 de abril

Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

1. Telefónica, Orange y Vodafone pierden 800M en el negocio móvil por la guerra comercial

Los grandes operadores Telefónica, Orange y Vodafone están metidos en una guerra comercial que cada trimestre daña su caja con mayor virulencia. Lo saben, pero no pueden hacer nada. Desde hace unos años han tenido que bajar al barro para no perder más clientes de valor añadido, algo que no han logrado; y los que reciben a cambio -en el saldo neto de portabilidades- vienen gracias a las promociones con importantes descuentos. La conclusión: en el último año su negocio móvil ha sufrido un roto de más de 800 millones de euros.

2. Santander y BBVA invierten más de 10.000 millones en combustibles fósiles

Santander y BBVA mantienen la idea de financiar la transición hacia la economía verde, aunque sus prácticas digan lo contrario. El año pasado invirtieron casi 11.500 millones de dólares, unos 10.400 millones de euros en empresas de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Se trata de las que más emisiones de gases de efecto invernadero emiten, y esta es una de las prácticas que se quiere combatir desde que en 2016 se firmara el Acuerdo de Paris.

3. Caixabank paga 900.000 euros en acciones a su equipo directivo

Caixabank paga casi 900.000 euros a su equipo directivo en acciones, incluido el presidente y consejero delegado del banco. Los pagos se han hecho en varios tramos y se han comunicado al mercado entre febrero y abril, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

4. Sánchez desembarca en Ferrol para la foto de las fragatas que reactivan Navantia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá el próximo miércoles en Ferrol al acto de corte de chapa que supondrá el inicio del programa constructivo de las fragatas F-110 para la Armada española, han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo municipal.

5. El Estado recauda más con la subida de la gasolina que lo que pierde por bajar impuestos de la luz

La polémica en torno a la adopción de medidas para hacer frente al impacto de la guerra está dividiendo a la clase política entre los proclives a rebajar los impuestos y el Gobierno y sus socios que se oponen a seguir disminuyendo los tributos. En medio de esta desavenencia los datos hasta el mes de febrero revelan que lo que está ingresando el Estado con el impuesto de hidrocaburos en pleno alza de los carburantes supera al coste de la extensión de la rebaja de impuestos de la luz.

6. Inditex versus Shein: la batalla de la moda se juega en Estados Unidos

Shein es uno de los mayores distribuidores de moda de EEUU, con una cuota de mercado del 28%. El norteamericano se ha convertido también en el segundo mercado de Inditex con tan solo 100 tiendas,

7. Puig acelera su plan de expansión pese a la inflación y la guerra de Ucrania

Tras cosechar las primeras pérdidas de su historia en 2020, Puig volvió en 2021 a ganar dinero. Lo hizo a lo grande: superando las cifras previas a la pandemia y con un récord de ingresos. La firma obtuvo unos ingresos de 2.585 millones de euros; una cifra superior a lo esperado. Por ello, el grupo está convencido de que los objetivos de crecimiento previstos se cumplirán antes de lo marcado en el plan estratégico.

8. Vueling se sitúa en cifras de 2019 para esta Semana Santa

Vueling, aerolínea perteneciente a International Airlines Group (AIG), para las vacaciones de Semana Santa comprendidas entre el 8 y el 18 de abril de este año ha programado casi 300 conexiones, una cifra muy similar a la del mismo periodo del año 2019.

