Luis Cueto (Recupera Madrid): «Nuestro compromiso es deuda cero para Madrid en 2027»

Es probable que la campaña más extravagante de estas elecciones municipales del 28-M para el Ayuntamiento de Madrid la esté protagonizando Luis Cueto y su partido de recientísimo cuño, Recupera Madrid. El foco está claro: Tiktok y hacer lo que les plazca, porque no tienen «nada que perder», en sus propias palabras.

Luis Cueto Álvarez de Sotomayor (Madrid, 1961) trabajó desde 2015 al lado de la alcaldesa Manuela Carmena como su coordinador general en el Ayuntamiento. En las últimas elecciones locales, en 2019, se presentó en la listas de Más Madrid y salió elegido concejal. Pero, en marzo de 2021, rompió con Más Madrid. Desde entonces, está adscrito al Grupo Mixto.

Cueto se presenta se presenta a las elecciones con el partido Profesionales-Recupera Madrid. Recibe a ECONOMÍA DIGITAL en las oficinas municipales del Grupo Mixto a apenas unos días de los comicios. Ninguna encuesta les da opciones de entrar al Pleno, donde en la actualidad son cuatro los concejales carmenistas escindidos de Más Madrid.

Pregunta.- ¿Por qué crear un partido si el reclamo es dejar de profesionalizar la política?

Respuesta.- Nosotros hicimos lo que no ha hecho nadie: conseguir 8.353 firmas para crear una agrupación de electores. La ley pone muchas barreras a quien quiere salirse del traje de los partidos políticos, pero incluso en 19 días fuimos capaces, Semana Santa incluida, de conseguir las 8000 firmas y sobradas que la ley exige. Una vez conseguidas, el Ayuntamiento se sacó de la manga una barrera obstruccionista, que fue aportar una fotocopia del DNI de cada uno de los firmantes, a pesar de que el Defensor del Pueblo les había dicho que eso no era obligatorio y que se la pidieran a la Policía. Alternativamente a eso, fuimos al notario, levantamos acta notarial de que íbamos a constituir un partido carcasa que suprimiríamos al día siguiente de las elecciones. Y lo hacemos para no tirar a la papelera, como mínimo, los 8000 firmas que hemos conseguido, y las expectativas de mucha gente que nos ha dicho ‘lo vuestro me interesa. Me interesa esa candidatura de profesionales y no de políticos’.

Entendemos la ciudad como una empresa de servicios: el riego de parques y jardines no es de derechas ni de izquierdas

Nosotros creemos que para el ámbito municipal, incluso con una ciudad grande como Madrid, sí se puede presentar una candidatura de profesionales de ningún partido político. No lo haríamos para una comunidad autónoma o para el Estado, pero para la ciudad sí, porque entendemos la ciudad como una empresa de servicios y decimos que el riego de parques y jardines no es de derechas ni de izquierdas, es de gestionar eficazmente. Partimos de una hipótesis que confronta completamente con el modelo de los partidos políticos. Los partidos políticos hacen una lista de gente que se supone que va a valer para cualquier cosa, puede valer para medio ambiente, para cultura, puede valer para seguridad, puede valer para la energía. Nosotros no. Nosotros somos una candidatura de profesionales expertos en cada una de sus áreas que sólo valen para eso. De tal manera que cuando uno ve las listas del PP, del PSOE, o de Ciudadanos o de Podemos, ve una gente que es de la cuerda del partido, no necesariamente tiene que saber de cada área, primero porque no saben en qué área les pondrán y entonces se supone que sus habilidades son políticas, y para la gestión ya están los funcionarios. Nosotros partimos de otro mundo completamente distinto. A los funcionarios alguien les tiene que dar instrucciones y sólo les da instrucciones alguien que conoce el sector, si no va entregado. Entonces son dos modelos muy diferentes.

Pregunta.- ¿En qué puede beneficiar que haya “espacio libres de partidos políticos”?

Respuesta.- Dos. Tiene dos grandes ventajas. Uno: ahorras un montón de dinero. Si yo entrara en el Ayuntamiento, una de mis primeras medidas sería proponer que cambie la ley electoral y que las campañas se las financie cada uno, como hemos hecho nosotros. No que te lo financie el dinero público, porque se hinchan, dando por hecho que lo va a pagar el dinero público, campañas absurdas, donde montas mítines para feligreses y para tener un lema que colocar en la radio esa tarde. Si lo tienes que pagar tú, seguramente las campañas serían más austeras y más reales. Nosotros queremos que esas campañas no las pague el dinero público, que las pague cada uno, con las limitaciones que ahora tiene la ley para que no vengan como en Estados Unidos o un millonario arrasando y entonces los partidos pequeños nunca tendrían posibilidades. Y dos: al día siguiente de las elecciones, todo ese aparato del partido es grasa, sobra, no aporta nada, no aporta nada al Partido Popular Génova, a los concejales del Partido Popular de Almeida no les ha aportado nada Génova. Ya tienen X concejales con un montón de asesores, con un montón de funcionarios y el partido en sí sobra. Por lo tanto, en lo municipal los partidos son prescindibles, son más baratos y quitan intoxicaciones y interferencias.

A los concejales del Partido Popular de Almeida no les ha aportado nada Génova

Pregunta.- Pero, ¿no es paradójico querer ser alcalde, querer dedicarse a la función pública, pero entendiéndolo como una mera gestoría? Hay diferencias entre entre las instituciones y las empresas.

Respuesta.- Claro, claro, por supuesto. Desde luego, no vale solo ser un profesional. Si nuestros profesionales tuvieran la orientación política de Vox, no serían los mismos profesionales. Tiene que tener clara la orientación y la orientación se ve en el programa que presentas, que harías en vivienda, que harías en medio ambiente, que harías en movilidad, que harías en materia de seguridad. Tú no te presentas solo ‘fíate de mí como un acto de fe’. No: yo me presento con un programa y ese programa orienta sobre qué tipo de persona somos. Nadie entra en la candidatura si no está conforme a lo que aparece en ese programa. Por tanto, qué tipo de profesional eres lo condiciona el programa que presentas. La gente sabe a qué tipo de persona votas.

Pregunta.- ¿Cómo resumiría a qué se vota con la papeleta de Recupera Madrid?

Respuesta.- No tenemos ningún miedo a hacer una óptima colaboración público-privada. La izquierda clásica abomina la colaboración público-privada porque entiende que las empresas van a estafar a lo público y se van a llevar el dinerito. Y la derecha abomina de la gestión pública porque le parece que los concejales son unos inútiles, unos parásitos y lo que hay que hacer es privatizar todo. Nosotros estamos en el camino intermedio. Creemos que lo mejor es una buena tutela pública y un músculo privado en general, en los grandes temas como las contratas de limpieza, la gestión de la vivienda o determinados aspectos. Segundo, es imprescindible para la propuesta de políticas públicas tener información propia. No podemos hacer política de vivienda con la información que nos da Fotocasa o Idealista. No puede ser. Tienes que tener información propia, absolutamente propia.

La izquierda clásica abomina la colaboración público-privada porque entiende que las empresas van a estafar a lo público y se van a llevar el dinerito

Y tercero, tenemos que devolver en la gestión municipal un porcentaje altísimo de gestión a los propios ciudadanos. Porque no es tan fácil que vote sobre la guerra de Ucrania, pero qué hacer en tu parque sí. A los vecinos se les puede devolver mucha gestión que han delegado a su pesar en partidos políticos. Ellos pueden gestionar mucho. Por eso proponemos que en las Juntas de Distrito se vierta una parte importante de competencias, que los plenos sean vinculantes y que los vocales vecinos que cobran 600€ cada mes por ir al pleno, la mitad los designen los partidos, pero la otra mitad por sorteo entre los vecinos. Colaboración público-privada, devolución de una parte importante de gestión a los ciudadanos y simplificación administrativa.

Es importantísimo hacer una Administración lo más eficiente posible, que tenga en cuenta distintos colectivos. A los mayores no se les puede dar cita previa electrónica, porque hasta que viene su nieto a pedir la cita dentro de dos meses ya se ha aburrido absurdamente. Hay que dar un trato diferencial a colectivos diferenciados. Y luego por eso tenemos tres propuestas muy novedosas: crear la Concejalía del Mayor, la Concejalía de Simplificación Administrativa y la Concejalía del Calor.

Pregunta.- Recupera Madrid, entonces, es progresista.

Respuesta.- Es progresista y con gestión eficaz, porque cuando la derecha dice gestionamos eficazmente no es verdad. Nuestro compromiso es que Madrid acabe 2027 con deuda cero. Hoy debe 2.500 millones de euros. Nosotros [el Gobierno de Manuela Carmena] bajamos la deuda de 6.000 millones a 3.000, a la mitad, y nuestro compromiso, y no lo ha dicho ningún candidato, es suprimir la deuda al final del mandato, porque cada año pagamos de intereses 100 millones. Y yo quiero que al siguiente Gobierno se le deje Madrid sin un euro de deuda.

Pregunta.- Resulta chocante ese mensaje que confronta con uno de los mantras de la izquierda: la lucha contra el elitismo de que sólo algunos puedan dedicarse a la política.

Respuesta.- Desde luego. Pero vamos contra la profesionalización de la política, gente que abandonó su profesión y que ya vive de la política y traga con lo que haga falta porque ha dejado su profesión y no tiene donde caerse muerto. La vuelta es un horror porque eso significa clientelismo. Que haya amiguismo, que la gente trague con el nuevo jefe, que haga lo que sea porque no tienes vuelta atrás, que no tienes profesión. Por lo tanto, nosotros mantenemos que la gestión municipal puede perfectamente pasar por la dedicación temporal a la gestión política y luego volver a tu profesión correctamente.

Pregunta.- ¿En cuánto tiempo: 8, 12 años? ¿Siguiendo el ejemplo de Teresa Rodríguez y José María González, Kichi?

Respuesta.- Por ejemplo, o soy yo que no cobro del Ayuntamiento y soy funcionario del Ministerio de Economía. Yo ahora trabajo en el Ministerio, porque no cobro del Ayuntamiento.

Pregunta.- Sin embargo, usted lleva varios años dedicado en cuerpo y alma a la política. ¿No es un político?

Respuesta.- No.

Almeida es un político profesional: aunque tenga plaza de funcionario, lleva años empalmando puestos

Pregunta.- ¿En qué se diferencia un profesional metido a política de un político profesional para usted?

Respuesta.- El político profesional sólo vive de la política, cobra de la política, milita en un partido político. Sus decisiones priorizan la supervivencia y el fortalecimiento del partido político, mientras que profesionalmente a la política intenta llevar sus conocimientos profesionales a la mejor gestión. Y luego se va.

Pregunta.- ¿En el Ayuntamiento de Madrid son todos profesionales, políticos?

Respuesta.- Todos son profesionales políticos. Todos los que están en las concejalías de todos los partidos políticos son profesionales de la política. Hace ya muchos años que no tienen trabajo fuera de la política. Algunos nunca trabajaron en otro sitio que la política. Nunca tuvieron un trabajo marginal, de dependiente de unos meses o qué sé yo. No tienen ningún sitio donde volver pasado mañana.

Pregunta.- ¿Y en el caso, por ejemplo, del alcalde Almeida, que también tiene una plaza de funcionario?

Respuesta.- Hace ya tanto que lleva en cargos políticos que… Pero podría volver, él si tiene una profesión. Él podría volver. Él, en sus primeros años, fue un profesional metido a político, pero hace ya 12 o 15 o 18 años que empalma un cargo con otro. Y cuando además ha asumido la responsabilidad como portavoz nacional del Partido Popular, es cien por cien político.

En el Ayuntamiento de Madrid son todos profesionales políticos

Pregunta.- Pero me interesa cuando se hace ese clic, en ese momento en el que se deja de ser un profesional metido a política para ser un político profesional, porque usted también lleva bastantes años en la política.

Respuesta.- Con la diferencia de que yo no cobro. Yo sólo he estado cero años en la política. Mis cuatro primeros años de coordinador general del Ayuntamiento no era político, era un puesto de funcionario. Por lo tanto, no me los cuentes. Y los cuatro siguientes, a los dos años reingresé en el Ministerio de Economía. Luego político 100%, viviendo de la política, dos años. Así que no me metas en el saco de los políticos.

Pregunta.- ¿Se arrepiente o cree que ayudó el haber apuntalado a Almeida con los Presupuestos 2022 que votó a favor?

Respuesta.- Apuntala la credibilidad de que cuando un profesional prioriza los intereses de los madrileños, uno no se para en barras para ver si eso le va a fortalecer a su contrincante. Simplemente cree que es bueno para la ciudad y en ese sentido la transversalidad de nuestra propuesta es creíble. Otros hablan, nosotros hicimos. Y cuando alguien ha hecho, se le juzga por los hechos, no por lo que dice que va a hacer. Ahora, cuando llegan las elecciones, ‘vamos a hacer’, ya, pero, ¿qué has hecho? Nosotros no decimos vamos a hacer, nosotros decimos hemos hecho. Hemos apoyado proyectos de Almeida, hemos apoyado proyectos de Villacís que eran buenos para la ciudad, con un enorme cabreo de los que entendían que la política era cuanto peor, mejor. Porque eso desgasta a mi contrincante. La política desincentiva los acuerdos, porque si tú fortaleces a tu contrincante, nunca gobernarás. También desincentiva llegar a acuerdos con tus oponentes, porque si tú no priorizas que esto lo he sacado yo, rebaja tu protagonismo y por lo tanto los gobiernos tampoco tienen mucho interés, salvo cuando hay un conflicto. En ese momento quieres eludir tus responsabilidades compartiéndolas, pero sólo en casos de gran conflicto. El resto intentas lucirte tú solito. Por lo tanto, la política es un ecosistema que incentiva poco el acuerdo.

Pregunta.- Sin embargo, en esta legislatura hemos vivido algunos momentos de bastante transversalidad en los acuerdos con los pactos de la Villa, con la pandemia. ¿Cuál es el balance que hace de esta legislatura?

Respuesta.- Esta legislatura es una legislatura muerta. Si ahora mismo pusieras el contador a cero y dijeras saber qué ha pasado, qué ha pasado en estos años, qué cosas han cambiado la vida de los madrileños, a mí me sale que cuesta más vivir, que la política de la vivienda está peor, que una vez que pasó la pandemia, la contaminación ha vuelto a remontar y que no ha habido ningún avance superior a lo que ya se dejó. El Madrid que dejó Manuela Carmena no ha mejorado muchísimo. En un momento de crisis absoluta, las fuerzas políticas cumplen con su obligación, que es confrontar lo menos posible para superar una situación que debería priorizar las fuerzas de todos, pasado la cual las aguas han vuelto al cauce pútrido que tenían.

El PP dejó morir a miles de ancianos e intenta eludir sus responsabilidades. Y todos los debates son de puro teatro. Esas Acuerdos de la Villa fueron un soplo de esperanza de que algo iba a hacerse distinto. Pero cuando llegó el momento de ponerlo en práctica en presupuestos votaron en contra, salvo nosotros. Nosotros somos los únicos que, desde la oposición, han hecho reales los acuerdos. Los otros, con excusas variadas, se opusieron.

Pregunta.- ¿Ha sido manoseada la figura de Manuela Carmena por sus espacios herederos en el Ayuntamiento?

Respuesta.- Ha intentado ser utilizada, pero ella no se ha dejado. Entonces, como las cosas son tan difíciles de entender, los medios de comunicación buscáis enganches emocionales y quien se lleva a Manuela es un enganche emocional. Hurgáis más de lo debido en algo que no tenía más enjundia de la que tenía, porque ella manifestó explícitamente que apoyaría a todas las fuerzas políticas. Pero estáis a la caza de un guiño, un quitarse el sombrero o descalzarse el zapato o decir una cosa. «Ojalá Rita sea alcaldesa», dijo, pero también dijo que iba a apoyar a Reyes Maroto. A mí me ha apoyó también en el desayuno informativo del club Siglo21. Se ha intentado, por la credibilidad que tiene Manuela, intentar apropiársela. Pero nosotros ya hemos dicho más de una vez que nuestro proyecto es heredero, pero no tributario de Manuela. Nos encanta haber trabajado y se nos reconoce por esa labor, pero no dependemos de que Manuela nos sonría.

Uno de cada tres euros que nos ha dado el Ayuntamiento de Madrid los he tenido que usar en defenderme de Rita Maestre en los tribunales

Pregunta.- ¿Cuál es su relación actual con Rita Maestre e Íñigo Errejón?

Respuesta.- Rita Maestre es una persona que ha tomado la decisión de insultarnos desde hace años y no se le cae de la boca la palabra tránsfuga, cuando ella sabe perfectamente que manipuló los estatutos de un partido, que no era un partido, para convertirse en partido, y luego lo manipuló para convertirlo en un partido de ámbito nacional llamado Más País -que luego no existe realmente es una marca publicitaria, porque en el registro del ministro de Interior se sigue llamando Más Madrid, pero de ámbito nacional-. De toda esa tomadura de pelo está horrorizada Rita que alguien sea capaz de contarlo bien porque estaba dentro.

Los disidentes hay que matarlos desde siempre. En política, los disidentes hay que exterminarlos. Porque hacen mucho daño. Porque lo conocen desde dentro. Los enemigos de fuera ya les atacamos, pero la gente que cuenta cosas de dentro es muy peligrosa y por tanto, Rita ha tomado una decisión, desde mi punto de vista incalificable, de acosarnos desde el minuto uno, en vez de dejarnos en paz. Uno de cada tres euros que nos ha dado el Ayuntamiento lo hemos tenido que usar en defendamos de Rita, lo cual es insoportable, porque en vez de hacer estudios de cosas, hemos tenido que pagar abogados para defendernos de las acusaciones y de las anulaciones que pretendían. Ha gastado mucha energía en que no existiéramos en vez de hacer cosas y por tanto, ahora su campaña de ningunearnos es marketinianamente inteligente, pero es abominable.

Pregunta.- ¿Le pidió a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que iba a apoyar de cara a las municipales y autonómicas del 28-M candidaturas progresistas, que participara en algún acto de Recupera Madrid en esta campaña? ¿Es posible una izquierda unida?

Respuesta.- Hace un año, nosotros contactamos con el equipo de Yolanda para comprobar si Sumar como tal iba a presentarse en las municipales. Se nos dijo que no y que se apoyarían fuerzas que estuvieran en cada sitio. Esa sopa de siglas en cada sitio trabajas en cada sitio. Y en el caso de Madrid, su socio era Rita Maestre, de la que habíamos salido escopeteados, con lo cual no había mucho más que hablar. Entonces Yolanda tomó la decisión de no concurrir a los locales con su marca y decidió dar su apoyo, como Manuela, a las tres fuerzas. Ella a una de ellas con algún tipo de sorpresa y malestar para sus actuales socios de Podemos, que compiten contra Más Madrid en la Comunidad de Madrid. Por tanto. Es un poco peculiar que Yolanda Díaz, que ha sido encumbrada al puesto de viceministra de vicepresidenta por Podemos, haga campaña contra Podemos. Pero bueno, allá ella.

Yolanda Díaz apoya a Mónica García y Rita Maestre: a Podemos lo hace con la boca chica

Pregunta.- Sin embargo, en diferentes sitios de la Comunidad, incluso en San Isidro, con Alejandra Jacinto o apoyando Jesús Santos en Alcorcón sí que ha hecho campaña por candidaturas de Podemos o de Izquierda Unida y Podemos.

Respuesta.- Yo creo que a cualquier madrileño que le preguntes la sensación que se tiene es que Yolanda apoya a Mónica y a Rita. Y lo otro es con la boca chica. Me da la sensación, pero tampoco me hagas mucho caso, porque tampoco en eso soy muy experto y a lo mejor tengo una percepción errónea. La verdad es que eso no es un tema en el que me sienta muy seguro opinando.

Pregunta.- ¿Cómo valora la candidatura de Reyes Maroto y su proyecto?

Respuesta.- Tiene una propuesta mucho más interesante que la que tenía en su día el PSOE con la persona a la que le tiraron en paracaídas, sin conocimientos de gestión pública, por el hecho de ser famoso, que era el caso de una persona entrañable y cariñosa como Pepu Hernández, pero con cero conocimiento de la gestión pública, cero, y que eso era un insulto a los votantes, porque la gente no se elige porque sea muy simpática, sino porque si te va o no a gestionar bien tus asuntos. Reyes es otra cosa. Es mucho más competente en su trayectoria profesional, pero para mí lo único que le reprocho es que es una candidata de Ferraz. Reyes empezó con un -10, porque liquidaron a Mercedes González, porque liquidaron a Mar Espinar, pero ha hecho un trabajo muy meritorio.

Pregunta.- Las encuestas no preguntan por Recupera Madrid por su escasa implantación entre los votantes. ¿Qué le dice a los madrileños?

Respuesta.- Si estáis hartos de los partidos políticos por primera vez tenéis una alternativa profesional para no quedarnos en casa, para votar otra cosa. Arriesgarnos a buscar una alternativa a lo que os satisface. Si no, no te gusta ni el PP, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni Vox ni nadie, porque todos esos son partidos que ya los tienes más que vistos. Arriesgarte a apoyar una candidatura de profesionales que son capaces porque ya lo han demostrado y hacer cosas buenas para Madrid, vengan de donde vengan. Ese es el mensaje.

Pregunta.- Pero, en un contexto tan ajustado como el que recogieron las últimas encuestas, ¿el voto de Recupera Madrid a qué posible gobierno municipal apoyaría?

Respuesta.- Apoyaremos en la investidura a cualquier gobierno progresista si se saca de la primera posición y tiene opción con nuestros votos de gobernar. Si es Rita Maestre a Rita, si es Reyes Maroto a Reyes. No apoyaremos a Almeida, pero en ese caso volveríamos a hacer lo que hicimos en la candidatura en la legislatura anterior: apoyaremos proyectos que presenta Almeida si son buenos y si no, ninguno, pero no por principio. Si alguien dice ‘Yo creo que esta gente [Más Madrid y el PSOE] no va a dar suficiente para gobernar y quiero votar a alguien que vigile, controle, pero con una labor proactiva, propositiva, capaz de llegar a acuerdos, que vote a Recupera Madrid.