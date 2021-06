Miles de docentes en toda España han trasladado sus quejas a los sindicatos ANPE y CSIF porque, pese a ser considerados personal esencial, aún no han recibido la pauta completa de inmunización contra la Covid-19 después de haberse inyectado una primera dosis de AstraZeneca.

Pese a que la vacuna se vio interrumpida por los casos de pacientes que habían sufrido eventos tromboembólicos, el Ministerio de Sanidad reanudó a principios de mayo la vacunación de los profesionales de la enseñanza y ofreció la posibilidad de que se inocularan una segunda dosis de Pfizer o que terminaran el ciclo con AstraZeneca.

A pesar de esta opción, miles de profesores reclaman que todavía no han sido vacunados en algunas comunidades autónomas, que han justificado el retraso con que no hay suficientes dosis.

Según ha explicado a la agencia EFE un portavoz de CSIF, hay “miles de docentes en toda España preocupados por su segunda dosis porque no les llaman. Pero no hay datos porque no los facilita la Administración. De hecho, esta fue una de las razones por las que nos concentramos la semana pasada frente a Educación, para que se convoquen los comités de Seguridad Laboral en los centros y realizar ese seguimiento“.

Y es que en algunas regiones, como Asturias, la vacunación se ha parado hasta que pasen las primeras pruebas de las oposiciones a docentes con el fin de que aspirantes a profesores y miembros de los tribunales no se vean afectados por los posibles efectos secundarios del fármaco.

En Aragón, aún no ha terminado la vacunación de la primera dosis que comenzó en marzo y se está alternando entre primeros vacunados y los que están por recibir la segunda dosis.

Los sindicatos reportan que comunidades como Madrid y Galicia sí están llamando y citando a los docentes a vacunarse, pero se están dando numerosas incidencias que dificultan el ritmo de vacunación de los profesionales, mientras que, en Andalucía, todos han recibido la primera inyección y se está llevando un calendario individualizado a cada profesional para la segunda.

En otras, como Cataluña, o Navarra, el proceso para inmunizar completamente a los profesionales está transcurriendo con relativa normalidad.

Con todo, desde los sindicatos estiman que todos los profesores españoles habrán terminado con el proceso entre finales de junio y principios de julio, antes de que inicie el próximo año escolar.