El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se vio obligado este viernes a rectificar sus palabras sobre un recorte de las pensiones a los trabajadores nacidos entre finales de los años 50 y hasta los 70. Ni en el PSOE ni en Unidas Podemos contemplaron un mensaje así, el día que Pedro Sánchez aseguró que “el sistema de pensiones es sostenible y lo estamos demostrando”.

Los conocidos como ‘baby-boomers’ “podrán elegir”, según Escrivá, “entre un ajuste pequeño en su pensión o trabajar algo más”. Es lo que dijo este jueves el ministro en una entrevista y que pronto tuvo que rectificar debido al ‘toque’ dado por su equipo técnico, que a su vez le llegó de otros departamentos y ministerios, según ha podido saber Economía Digital.

Unidas Podemos enseguida pidió explicaciones, ya que “se trata de un asunto que no se ha discutido en el Gobierno de coalición”, señalaron después de que el ministro realizase la propuesta. Tampoco se ha discutido en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, señalan.

Podemos amenazó al PSOE con votar en contra

Precisamente, “es por lo que el ex vicepresidente Pablo Iglesias ya frenó a Escrivá”, señalan fuentes del partido morado, cuando “intentó elevar el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, explican.

Ministros de Podemos enseguida se movilizaron para frenar el mensaje de Escrivá y desde el propio partido se llegó a amenazar a los socialistas con votar en contra de la norma si se mantenía. Según ha podido saber ED, en el entorno de Escrivá inquieta el papel y el peso que tenga Unidas Podemos en la tramitación parlamentaria de esta reforma, que incorporará este nuevo mecanismo de control del gasto vía enmienda.

El ministro Escrivá no consulto con la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre las pensiones. Foto: EFE

La parte socialista en el Gobierno tuvo que poner calma y pidió a Escrivá que rectificase sus palabras, ya que no había consenso ni se ha hablado dentro del Ejecutivo de coalición. Según ha podido saber ED, entre la parte socialista también hubo palabras de disgusto y desaprobación por las palabras del ministro.

Finalmente, Escrivá se desdijo este viernes asegurando que “no tuve mi mejor día” y la propuesta todavía “está por definir”. “Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y no transmití esa certidumbre sobre algo que todavía está por definir. Probablemente no me expresé bien o se me entendió mal. Eran reflexiones en voz alta”, intentó zanjar el asunto.

Eclipsó a Pedro Sánchez

Las palabras del ministro eclipsaron el acto que Moncloa había preparado con Pedro Sánchez y los agentes sociales en el primer acuerdo de pensiones desde el año 2011.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el secretario general de UGT, José María Álvarez Suárez, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el vicepresidente de CEPYME, Santiago Aparicio, durante la firma del acuerdo para la reforma de las pensiones este jueves en el palacio de la Moncloa en Madrid. Foto: EFE/ Ballesteros

Los agentes sociales enseguida salieron en tromba rechazando los recortes a la generación ‘baby-boom’ e, incluso, la CEOE publicó un comunicado donde destacó la “confusión generada por las desafortunadas declaraciones” realizadas por el ministro Escrivá en el mismo día en el que se producía la firma del pacto en pensiones.

“CEOE y Cepyme quieren aclarar que dicha pretensión no forma parte del acuerdo alcanzado ni se comparte”, aclaró en la nota. Puntualizó también que el nuevo mecanismo de ajuste “debe sustentarse en la equidad y la solidaridad intergeneracional evitando, en todo caso, que recaiga solo sobre algunas generaciones la sostenibilidad del sistema”.

Críticas de la oposición

La oposición no ha dudado en criticar la actitud del ministro y denuncia que el Gobierno está “mintiendo” con el recorte de las pensiones. La vicesecretaria de sectorial del PP, Elvira Rodríguez, se mostró tajante: “El Gobierno le toma el pelo una vez más a los españoles. El presidente miente cuando anuncia un logro histórico para el sistema de pensiones español. Ayer solo se suscribió una parte de una reforma, a la que como adelantó el ministro Escrivá, le faltan los recortes. La incapacidad para crear empleo sostenible con una vicepresidenta comunista como responsable nos lleva a esta situación”, lamentó.

Leer más: Casado advierte que las reformas laboral y de pensiones perjudican a las empresas

Diputados del PP consultados por ED lo ven desde otro prisma y aseguran que, “por fin Escrivá ha dicho una verdad en su vida” y explican que los ‘baby boomers’ comenzarán a jubilarse en 2023 y tras largas carreras de cotización, fueron la primera generación que accedió a la universidad y copó los puestos de trabajo más cualificados, lo que ahora les dará derecho a pensiones más elevadas en un momento en que la natalidad en España languidece y la precariedad es la tónica del mercado laboral.

La clave del pacto

Sin duda, el gran escollo que están viendo en el diálogo social con el Gobierno y también desde la oposición es el mecanismo que quiere pactar Escrivá llamado “mecanismo de equidad intergeneracional” que se acordó este jueves en el pacto con el diálogo social y que tendrá que ser desarrollado entre el Gobierno y los agentes sociales durante el próximo mes de noviembre, según avanzan las fuentes consultadas.

Se trata de un epígrafe a desarrollar en el pacto que señala que “en sustitución del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se establecerá, previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027“.

De ahí que Escrivá haya querido avanzar que este apartado supondrá un recorte o la ampliación de la vida laboral a partir de los ‘baby-boomers’. Un escollo para Unidas Podemos que ya frena el responsable económico de la formación y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Esta reforma plantea asimismo la sustitución del factor de sostenibilidad por un futuro mecanismo de equidad intergeneracional. Obviamente, no se trata simplemente de cambiarle el nombre: el factor de equidad intergeneracional no podrá suponer recorte en las prestaciones futuras. — Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) July 1, 2021

“El factor de equidad intergeneracional no podrá suponer recorte en las prestaciones futuras. Es un aviso a navegantes”, señala Álvarez en las redes sociales. El nuevo curso promete y en noviembre, el ministro Escrivá tendrá que negociar una situación intermedia para calmar a Podemos y que la reforma llegue a buen puerto.