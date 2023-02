El PP lanza una ofensiva contra Yolanda Díaz y Podemos por atacar a los empresarios

Las fricciones en el seno del Consejo de Ministros no cesan a raíz de los ataques del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, a los grandes empresarios, y el Partido Popular no piensa dejar que caiga en el olvido. En Génova hacen una defensa cerrada del sector privado y de la patronal y, precisamente, quieren hacer de esa relación una marca de las diferencias de su modelo con el del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así, y según una Proposición no de Ley registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de febrero a la que ha tenido acceso Economía Digital, los populares de Alberto Núñez Feijóo pretenden que Sánchez y los suyos reconozcan «el rol fundamental, imprescindible e irreemplazable del sector privado como generador de empleo, riqueza y potenciador del crecimiento económico», según reza el texto.

El PP quiere que, «en el seno del diálogo social y en consenso con las organizaciones implicadas», el Gobierno adopte las medidas oportunas para fomentar «el empleo privado». Eso sí, sin renegar de la «importancia y papel fundamental» que ejerce el empleo público.

Aún sin fecha de debate

Igualmente, la Proposición no de Ley aún no tiene fecha para debate, ni en la Comisión de Trabajo ni en el Pleno del Congreso llegado el caso, pero es algo que no preocupa en el Grupo Parlamentario Popular, a sabiendas de lo testado por este periódico, porque creen que la batalla entre los dos socios de Gobierno y el debate sobre el rol de los grandes empresarios en la coyuntura económica actual se mantendrán en la Moncloa.

Sin embargo, esa defensa de los empresarios no es la única pata que articula el texto parido por el PP. También se preguntan los diputados populares cómo es la valoración de Pedro Sánchez sobre las causas por las que el año 2022 ha cerrado «con 111.200 autónomos menos, como puede ser, entre otras, que los gastos de producción sean mayores que los ingresos, y aprobar medidas eficaces que realmente ayuden a los trabajadores por cuenta propia a afrontar la situación».

Una llamada a la flexiseguridad

De este modo, el PP propone que el Ejecutivo de Sánchez renuncie «a la rigidez laboral destructora de empleos» y, en cambio, «retome la flexiseguridad», llegando a un equilibrio donde confluyan. Aspiran desde Génova a otorgar «flexibilidad para las empresas y trabajadores» para poder adaptarse a los cambios del mercado, por un lado, y «seguridad para el trabajador», apostando por «el empleo estable, la posibilidad de progresar en sus carreras profesionales, formación y posibilidad de recualificación y recibir apoyo de los sistemas de seguridad social durante los períodos de inactividad».

La Proposición no de Ley también reza que debe instarse al Gobierno a estudiar «medidas eficaces» de fomento a la contratación. Eso sí, con una prioridad: la contratación de los colectivos más vulnerables. Ahí el PP categoriza a los parados de larga duración, los mayores de 45 años o los jóvenes, «entre otros colectivos». En suma, el objetivo es claro: que Sánchez apruebe «cualesquiera otras medidas orientadas a fomentar el empleo estable y de calidad en el sector privado y potenciar la contratación».