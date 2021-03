PP y Ciudadanos pactan el fracaso de la moción de censura en Murcia

La moción de censura presentada al Gobierno de Murcia no prosperará. El secretario general del PP, Teodoro García Egea y el presidente popular de Murcia, Fernando López Miras, han negociado con tres diputados ‘díscolos’ de Ciudadanos para echar por tierra los planes de Inés Arrimadas y Pedro Sánchez en la región.

Fuentes populares así lo han confirmado a Economía Digital, mientras que desde la dirección de Ciudadanos aseguran que “es mentira” y se trata de “una maniobra más para desestabilizar” a los naranjas. Pero lo cierto es que tres de los seis diputados de Cs, que estaban en el punto de mira de Madrid, ya han comunicado su intención de no apoyar la moción, por lo que no saldrá adelante.

El propio López Miras junto a la vicepresidenta de Cs, Isabel Franco, han salido en rueda de prensa este viernes anunciando el pacto. “Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar. Hoy gana la responsabilidad, el compromiso y la región de Murcia, que no se merecía ser el escenario de un intercambio de sillones. El Gobierno seguirá trabajando en lo importante”, destacó Miras, que aprovechó para nombrar a los nuevos consejeros tras el cese de los de Cs.

“Exijo al PSOE y a Martinez Vidal que retiren la moción de censura. Ya está bien”, dijo Miras tras agradecer el compromiso de los tres diputados de Cs ‘díscolos’. El presidente murciano aseguró en un principio que no había contactos con los naranjas, pero en la rueda de prensa ha explicado que “ha sido muy rápido porque todos considerábamos que era una irresponsabilidad”.

“Votaremos en contra de la moción porque estamos obligados a mantener nuestra palabra y el compromiso de los ciudadanos”, responde Franco. Asegura que “no me eligieron para entregar el Gobierno de Murcia a Pedro Sánchez. Yo firmé esa moción por disciplina con mi partido y mi percepción empezó a cambiar”, asegura, porque miró las consecuencias de la pandemia y que los suyos “se estaban repartiendo sillones”, señala.

“No es el momento de política sino de la responsabilidad. El trabajo no se puede ver eclipsado por intereses personales”, recalcó Franco.

El secretario general del PP se desplazó a su tierra (Murcia) para ayudar a López Miras con la negociación. Todavía se desconocen qué les ha ofrecido el PP a cambio. Pero en Cs, algunos ya apuntaron que “esto iba a pasar” por la tensión que ya había en la federación naranja.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea. Foto: EFE

PSOE y Cs necesitan 23 votos, la mayoría absoluta, según los estatutos de la Cámara para sacar la moción adelante. Si cumplen todos los diputados, la operación sale adelante. El ‘salvavidas’ de Unidas Podemos no valdría siquiera si son tres o más díscolos naranjas los que deciden romper la unidad de voto de su partido. Algo que podría traerles serias consecuencias, ya que sus firmas están estampadas en el decreto registrado para realizar la moción de censura.

Los nombres de los tres diputados naranjas que desobedecerían a Arrimadas son: Isabel Franco, actualmente vicepresidenta de Cs en la región que guarda silencio, aunque “por todos es conocido en Murcia que no guarda especialmente buena relación con la dirección nacional, ni con la actual candidata para la moción”, su compañera Ana Martínez Vidal, señalan fuentes parlamentarias.

También se encuentra Francisco Álvarez, un diputado muy próximo a Isabel Franco y Valle Miguélez, que fue la única diputada que alzó la voz contra Cuadrado cuando éste les convocó para firmar la moción de censura, aunque finalmente Miguélez la acabó firmando.

Asimismo, se ha puesto en duda al titular de Empleo de Cs en Murcia, Miguel Motas. Uno de los motivos es que López Miras todavía no le ha cesado junto a Franco, mientras que al resto de dirigentes de Cs enseguida los cesó acusándoles de “traidores”. En el PP de Murcia se escudan y aseguran que estos dos diputados de Cs no forman parte de la ejecutiva naranja y, por lo tanto, no estaban al tanto de “la trampa contra nosotros”.

La candidata de Cs a la moción, Ana Martínez Vidal, asegura que “el Grupo Parlamentario de Cs en Murcia decidió unánimemente presentar la moción de censura ante la corrupción del PP. Estamos asistiendo a un ataque e intento de compra y corrupción de un PP más viejo que nunca. Ánimo y confianza en nuestro equipo”.

El Grupo Parlamentario @CsRegionMurcia decidió unánimemente presentar la moción de censura ante la corrupción del PP. Estamos asistiendo a un ataque e intento de compra y corrupción de un PP más viejo que nunca. Ánimo y confianza en nuestro equipo. pic.twitter.com/NOSSDHQa4A — Ana Martínez Vidal (@AnaMartinezVid1) March 12, 2021

Unidas Podemos, pese a enterarse tarde de este movimiento, está dispuesto a colaborar con su socio de Gobierno, aunque siga teniendo reticencias a pactar con Cs. El partido morado cuenta con dos representantes en el Grupo Mixto de la Asamblea de Murcia y su líder, Javier Sánchez Serna, ya ha anunciado que votarán a favor de la moción de censura, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de la comunidad. Aún así, naranjas y socialistas necesitarían a un tercer diputado para asegurarse la operación ante el temor de que éstos díscolos den el paso.

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha puesto desde ayer protección policial a los diputados del grupo Ciudadanos en la Región de Murcia después ante las amenazas recibidas por algunos de sus miembros.

En Murcia ya sobrevuela un posible ‘Tamayazo’. Un episodio que el socialista Rafael Simancas no olvida, ya que impidió en 2003 que los socialistas madrileños gobernaran con él al frente. Las llamadas a estas horas son incesantes entre las distintas formaciones. Sánchez y Arrimadas podrían no tener tan bien amarradas las negociaciones que iniciaron hace un mes para desalojar al PP del poder.