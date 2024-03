El Parlament tumba los Presupuestos y Cataluña podría ir a elecciones anticipadas

Los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2024 no han prosperado al no lograr cosechar los apoyos necesarios, lo que deja la legislatura catalana en el aire. Las cuentas públicas solo han recibido el respaldo de ERC y PSC-Units y la diputada no adscrita Cristina Casol, lo que supone 67 de los 68 sufragios necesarios para que el proyecto de ley prosperase.

Las proyecciones del Govern han contado con el voto en contra de Junts, Vox, Cup, Comuns, Ciudadanos y PP. Después de conocer el resultado de la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por estas formaciones y fracasar la negociación del Ejecutivo encabezado por Pere Aragonès con los comunes, el presidente de la Generalitat ha anunciado que retirará el proyecto de ley de la cámara catalana.

Para ello, ha convocado una reunión extraordinaria del Consell Executiu a las 16:30, tras la que comparecerá ante los medios de comunicación, donde no se descarta una convocatoria anticipada de elecciones.

Rechazo a las cuentas públicas catalanas

Las cuentas públicas no han contado con el apoyo de Junts, que incluso han sugerido al Govern que convoque elecciones en la comunidad autónoma si no dispone de una «propuesta clara y sólida». En estos términos se ha expresado el líder parlamentario del partido Albert Batet, quien también ha aprovechado para entregar al presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès una carpeta con las propuestas de Junts.

Entre ellas figura la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en todos los tramos en un 5%, reducir el impuesto de sucesiones, equiparar la dotación de recursos de la educación inclusiva a los de todo el sistema educativo, implantar la sexta hora en centros de alta complejidad y que los profesionales de la salud acrediten el nivel B2 de catalán un año después de su incorporación y un nivel C1 dos años después.

Por su parte, los comuns han expresado su disposición a tumbar las cuentas públicas si el Govern se decanta por impulsar el proyecto turístico de Hard Rock en Tarragona. Después de recordar que la puesta en marcha del proyecto es una de las condiciones que pone el PSC, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, les ha emplazado a explicar su «interés público».

A su parecer, teniendo en cuenta la actual sequía, ha calificado de «despropósito y disparate» la iniciativa. «Estamos trayendo agua desalada con barcos desde el Puerto de Sagunto hacia Cataluña, mientras estamos impulsando un proyecto que consumiría 8 millones de litros de agua al día», ha enfatizado. Y ha remarcado que ahora es el momento de frenar el proyecto, ya que después de aprobar el plan director urbanístico, será «infernal» paralizarlo.

Los presupuestos solo reciben el apoyo de ERC y PSC

«Los Presupuestos no son para salvar a Aragonès, son para salvar a Cataluña«, defendió el líder del PSC, Salvador Illa, para justificar su apoyo a las cuentas públicas. Asimismo, ha remarcado la importancia de «no pensar en un proyecto de partido y pensar en un proyecto de país».

«No podemos menospreciar estos recursos para hacer políticas públicas en favor de las personas», ha destacado la portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, para después defender la «política útil» de la formación catalana al apoyar los Presupuestos de la Generalitat, si bien ha reconocido que no son los que habría desarrollado Illa.

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha criticado la posición de Junts. «Saben que estos presupuestos son buenos para el país, no hay ninguna medida que les estorben y que puedan estar en contra», ha subrayado. También, ha reprochado a los comuns que hayan condicionado su apoyo al macroproyecto del Hard Rock.