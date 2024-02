El PSOE recurre el archivo del caso por el ahorcamiento del muñeco de Sánchez

El PSOE va a recurrir el archivo judicial del caso del ahorcamiento de un muñeco simulando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la víspera de la pasada Nochevieja en la concentración que se congregó en la calle Ferraz de Madrid.

Fuentes del PSOE aseguran a Servimedia que se recurrirá la decisión de la magistrada Concepción Jerez, del juzgado de instrucción número 26 de Madrid, de archivar las «actuaciones por no ser los hechos constitutivos de infracción penal».

La jueza asegura que «los hechos referidos en el atestado no son constitutivos de un delito» y que el «acto más violento realizado por los asistentes fue golpear una piñata o un muñeco de cartón que representa a una figura con apariencia de varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga. En ningún caso su apariencia reproduce la imagen del presidente del Gobierno».

La magistrada dice también sobre la concentración del 31 de diciembre que «se desconoce la ideología de los asistentes y si esta es común a los mismos», por lo que estima que «difícilmente puede considerarse que, con la conducta analizada, expresen odio hacia otro grupo».

La magistrada considera que las expresiones analizadas no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno, ni al partido y, por tanto, no deben ser perseguidas. Admite en el auto que «quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico y el lenguaje sea vulgar y soez» pero «la falta de educación no es delito».