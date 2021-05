El ex presidente Carles Puigdemont descarta de plano la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar el ‘conflicto’ catalán. El de Waterloo no ha esperado a la toma de posesión de Pere Aragonès al frente de la Generalitat, que se celebra esta tarde, para publicar un comunicado advirtiendo: “El independentismo no puede limitar su estrategia solo a una negociación con el Estado español, que probablemente no garantizará el derecho a la autodeterminación de Cataluña”.

En un comunicado publicado este lunes, Puigdemont asegura que “el movimiento debe preparar también de manera rigurosa y metódica las condiciones necesarias para responder con éxito a la confrontación en la que el Estado probablemente nos conducirá si queremos culminar el proceso de constitución de la República Catalana independiente”.

📢Comunicat amb motiu de l'acord d'investidura

1⃣Confiem que mantindran la voluntat del 52%

2⃣Celebrem que hagin abraçat la nostra “Declaració política” del passat 29/M

3⃣No podem limitar l'estratègia només a una negociació amb l’Estat

📜El text sencer👇https://t.co/ocyieDPTKl — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) May 24, 2021

El ex presidente también introduce a su principal apuesta, el Consell per la República, para señalar que “el Consell quiere afianzar con más fuerza que nunca su compromiso con su misión fundacional: hacer valer el mandato surgido del referéndum del 1-O y la Declaración de Independencia hecha por la mayoría del Parlamento el 27-O como base a partir de la cual culminó el proceso de independencia de Cataluña”. Es decir, el 1-O supone un “mandato democrático”, según Puigdemont.

De aquí se extrae la información que adelantó Economía Digital, Puigdemont busca hacer valer este organismo privado para seguir agitando las calles con el referéndum y la independencia de Cataluña.

“Este consenso, sin embargo, no debe producirse basándose en la renuncia a ninguna de las vías democráticas y pacíficas que sean necesarias para conseguir este objetivo y emplazamos tanto la mayoría independentista del Parlament de Cataluña como el gobierno de la Generalitat no hacerlo”, lanzó Puigdemont en su comunicado con la fina idea de “hay que prepararse” que lanzó en su acto de Perpiñán.

El ex presidente da por hecho que este objetivo se sitúa por encima de lo pactado entre Jordi Sànchez y Pere Aragonès para conformar el Govern. Así en la misiva expone que “el Consell se reafirma en esta misión y en esta visión estratégica más allá de las coyunturas que se puedan producir en el marco institucional autonómico”.

“Apostamos por un espacio (…) que busque transitoriamente la coordinación con el Consell per la República hasta que este finalice su reformulación en consenso entre todas las organizaciones para que el espacio de Coordinación, Consenso y Dirección estratégica se pueda situar en su marco”, advirtió Puigdemont tras la negativa de los republicanos a contar con este organismo privado y no avalado en la gestión de la Generalitat.

La táctica de avanzar comunicados de Puigdemont antes de un evento importante como fue la investidura de Pere Aragonès o este lunes con la toma de posesión del republicano frena el silencio de todos estos días con las negociaciones del Govern.