Sánchez y Aragonès se reunirán antes de verano para «retomar las relaciones»

La esperada reunión entre el ministro de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y la consellera del ramo, Laura Vilagrà, que escenificaba la reanudación de la Mesa de Diálogo con Cataluña y el deshielo de las relaciones entre ambos gobiernos, tan sólo se ha saldado con un asunto en claro: antes de las vacaciones de verano, Pedro Sánchez y Pere Aragonès se sentarán cara a cara, según ha precisado Vilagrà.

Bolaños, en su rueda de prensa posterior -no conjunta: cada uno ha elegido una localización-, ha calificado el encuentro como «una reunión cordial, sincera y constructiva» y que sirve como punto de partida para «retomar las relaciones políticas e institucionales entra ambos gobiernos que se habían visto afectadas por informaciones recientes», en relación al caso Pegasus. La Mesa se había reunido previamente dos veces: una en la época de Quim Torra al frente de la Generalitat, y otra posterior ya con Aragonès.

Pero, sobre acuerdos concretos, ni una palabra: tan sólo han coincidido en «empezar a trabajar» en un acuerdo en las próximas semanas con «principios y prioridades esenciales de los gobiernos y la metodología para el diálogo», ha indicado el ministro de la Presidencia, que van desde «la defensa del diálogo a ultranza, la negociación para tratar y resolver las diferencias», que no se «quiere ni debe judicializar la política» y que sus planteamientos se encuentran «muy distantes» entre sí, pero dentro de un marco de «pleno respeto».

Lo importante: «Se ha hablado»

«La reunión de hoy inicia un horizonte de estabilidad política que mira al futuro, lo hacemos con el diálogo. Reafirma un eje esencial de la legislatura: el diálogo político y territorial, que ha permitido que la situación sea muy distinta a la de 2017. Nunca más debe volver a Cataluña esa tensión insoportable que se vivió, nunca más», ha reclamado Bolaños.

Visto el tono de las declaraciones, el ministro ha sido cuestionado sobre si esto es una vuelta a empezar con Cataluña, dado que los mensajes que emiten las partes son siempre en la misma línea. Bolaños se ha defendido arguyendo que lo importante es que se «ha hablado». » Los frutos de la reunión es que hayamos compartido la necesidad de que se establezca un acuerdo marco para seguir avanzando en el diálogo y que eso es importante porque es importante tanto el contenido como la metodología«.

Sobre Pegasus, caso que no ha mencionado directamente por su nombre, el ministro de la Presidencia ha afirmado que ambos dirigentes han «constatado, y es bueno que se haga público, discrepancias con el asunto derivado de las informaciones del New Yorker«. «Le he recordado a la consellera las medidas que hemos adoptado desde el Gobierno, y tenemos un interés compartido: esclarecer los hechos. Y el Gobierno de España ha trabajado. Ha habido investigaciones del CNI, del Defensor del Pueblo y hemos adoptado otras medidas en esa línea», ha recordado.

La Generalitat: «no es suficiente»

Sin embargo, para Vilagrà y la Generalitat «no ha sido suficiente», ha puntualizado Bolaños. Esa parte de la reunión, que ha durado algo más de dos horas, ha quedado «con una explicación mutua de las posiciones y dónde persisten discrepancias».

Laura Vilagrà, por su parte, ha manifestado en su comparecencia pública en la sede de Blanquerna del centro de Madrid que se ha «retomado las negociaciones para generar la confianza mínima entre los dos gobiernos». «Estos días hemos visto que la represión no se para y como ejemplo tenemos el caso Pegasus de espionaje a miembros independentistas o que se ha reabierto el tema de la revisión de los indultos. Esto ha generado desconfianza en el gobierno español«.

«Hemos de generar las condiciones para que se produzca una negociación. Eso lo ha de decidir el gobierno español. Que hoy estemos aquí es una oportunidad para la política. No abandonaremos la vía de la solución política. Es en este sentido que es el gobierno español quien ha de tomar decisiones y tiene la pelota en su tejado», ha mantenido la consellera de Presidencia.