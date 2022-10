Sánchez elude a Podemos y sube un 25,8% el gasto en Defensa en los Presupuestos

Era la mayor piedra en el camino del acuerdo en el seno del Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado y la batalla la ha ganado, sin matices, el presidente Pedro Sánchez y el PSOE: las cuentas públicas para 2023 incluyen una subida del 25’8% del gasto en Defensa. Son casi 2.000 millones de euros más que el año pasado, teniendo en cuenta que, además, esta cifra no computa dentro del techo de gasto. Así, las políticas de Defensa serán 12.317 millones en 2023.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el presupuesto del Ministerio de Defensa aumentará un 6,5% en 2023, fundamentalmente destinado para costear un aumento de los salarios de tropa y marinería. Pero la cifra que se incrementa al 8,4% si se incluyen los fondos europeos y a la que se añadirán 4.900 millones de euros de los programas especiales de modernización, la mayoría destinados a contratos con la industria nacional del sector. En concreto, crearán 22.667 empleos. Estos son los que no computan dentro del techo de gasto.

No es un gasto nuevo, dado que en el marco de estos programas estaban proyectadas una serie de anualidades comprometidas hasta 2030 en las que se contemplaba gastar 2.900 millones. Sin contar con el aumento presupuestado para el Ministerio -ese 8’5%-, el incremento son de casi 2.000 millones de euros. Cabe recordar que Unidas Podemos no quería invertir nada más de lo que ya estaba contemplado en las cuentas públicas en 2022, máxime en un contexto económico complicado con la inflación atacando a las familias y las rentas más vulnerables.

Para el PSOE, «en línea con el resto de ministerios»

«El conjunto del presupuesto de Defensa contempla el incremento total del presupuesto, el hecho de que la partida especial de modernización no esté consumiendo límite de gasto no financiero no significa que no esté en el presupuesto de Defensa», ha recordado la ministra Montero, para quien el presupuesto de Defensa, «si excluimos el plan especial de modernización» está en el 6%, algo «muy en línea con el resto de ministerios».

A reglón seguido, ha recordado que la financiación para el Ministerio de Derechos Sociales -con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la cabeza- será del 18%, o la cartera de Igualdad -con Irene Montero de titular- gozará del 14%.

«Los compromisos del presidente se cumplen»

Lo cierto es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en la cumbre de la OTAN celebrada en junio en Madrid a incrementar el gasto en Defensa hasta llegar al 2% del PIB en 2029, lo que implicaba casi duplicar el gasto actual. Es por ello que Montero no ha dudado en aseverar que «los compromisos del presiente se cumplen».

«Él es el máximo responsable de estas cuentas y cuando él compromete su palabra, las cuentas van detrás», ha insistido María Jesús Montero, que ha justificado las cifras en que esta inversión millonaria beneficiará a la carga de trabajo de empresas como Navantia, Airbus o Indra, que «se benefician de la creación de tecnologías híbridas» y revitalizarán el empleo de las zonas en las que trabajan.