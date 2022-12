Sánchez lanza un ataque furibundo a Feijóo: “Ha perdido el crédito que le quedaba”

Pedro Sánchez incendia el Senado. El cara a cara con Alberto Nuñez Feijóo se ha convertido en un intercambio de reproches furibundos en el que el presidente del Gobierno ha acusado al líder popular de «haber perdido el crédito que le quedaba». Hace tan solo 24 horas el dirigente popular le pedía que rebajara su «escalada verbal» al hablar de «complot y de golpismo en España», pero la Cámara Baja ha sido este miércoles el escenario de todo lo contrario. «Aunque intenten que el parlamento no hable -se ha dirigido Sánchez a Feijóo después del revés recibido por el Tribunal Constitucional- el parlamento va a hablar, y va a hablar alto y claro«.

Sánchez no se ha tomado bien que el alto tribunal frenara las dos enmiendas que el Gobierno había incluido en la reforma del Código Penal: una para modificar el sistema de elección de vocales al Consejo General del Poder Judicial y otra para el relevo de magistrados en el propio Tribunal Constitucional. «Lleva usted nueve meses en la política nacional, y lo que ha conseguido es enmudecer a las Cortes Generales. Esa es la gran aportación del partido de Feijóo, enmudecer a las Cortes Generales», ha sentenciado el presidente.

La intervención de Sánchez ha hecho explotar a Feijóo. «Deje ya de tomar el pelo a los españoles y deje de provocar, de descalificar al Tribunal Constitucional», ha respondido. «Ya le pregunté si seguiría legislando para favorecer a sus socios con la rebaja de la sedición y la malversación. Pero parece que lo va a hacer, porque se lo piden sus socios independentistas», ha asegurado el líder del PP frente a un Sánchez que no ha querido hacer ninguna referencia a las cesiones a ERC del Código Penal.

Feijóo, a Sánchez: «Los votantes del PSOE no le creen»

«La mayoría de los españoles ya no le creen. ¿Cuál será la última cesión y el último incumplimiento de su promesa? ¿Va a seguir así con el independentismo o se va a pasar al constitucionalismo», ha preguntado Feijóo. El presidente del PP le ha acusado de pisar «el acelerador de la degradación institucional» y de reducir «a cenizas» la arquitectura democrática e institucional de España. «Los votantes del PSOE ya no le creen», ha espetado, para después agregar que «el Pedro Sánchez Castejón de 2019 no votaría al Pedro Sánchez Castejón de 2022».

La estrategia del PP es forzar el adelanto electoral. Feijóo ha argumentado que «nadie ha cuestionado la legitimidad» de la victoria electoral de Sánchez en 2019, pero sí le culpa de incumplir algunas promesas, como la de no indultar a los condenados del procés, no hacer recaer la gobernabilidad en el independentismo, tipificar el referéndum ilegal o que los jueces elijan a los jueces. «Convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad», ha apuntado.