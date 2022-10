Sánchez y Feijóo desbloquean la renovación del CGPJ y acuerdan volver a negociar

La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras algo más de tres horas sentados en la Moncloa, ha dado finalmente sus frutos: se ha desbloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional de gobierno de los jueces en España, cuyo mandato lleva caducado casi cuatro años, y el Tribunal Constitucional, pero sólo tras la dimisión del presidente del organismo, Carlos Lesmes, formalizada este mismo lunes.

El encuentro, al que se han sumado más tarde las manos derechas de ambos líderes en esta materia, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha concluido con un mensaje muy claro: tanto Sánchez como Feijóo han acordado dar un último intento para la negociación y superar la crisis «profunda» del Poder Judicial.

Es la primera reunión entre los dos líderes desde el 4 de abril, seis meses desde la última ocasión. Y de este acercamiento tan sólo nace un único acuerdo: buscar una «solución rápida» para renovar el CGPJ y el TC. Los interlocutores, a partir de este momento, serán Bolaños y Pons, aunque habrá «contactos frecuentes» entre el presidente del Gobierno y el líder del PP.

«Una situación muy grave»

«La situación es muy grave», ha explicado Bolaños en rueda de prensa. «Pero la dimisión del señor Lesmes agrava la profunda crisis en nuestro sistema institucional, que tanto el presidente como el líder de la oposición han coincidido en definir como muy grave». «Desde esta base nos comprometemos a negociar en serio, ya en serio, y superar esta crisis. Vamos a sentarnos de manera inmediata para lo antes posible, con urgencia, hacerlo», ha ahondado en un mensaje muy críptico, en el que ha evitado marcar más postura.

«Que haya una institución con una situación de bloqueo en cuatro años no da para la primera reunión desbloquear. Demos tiempo al tiempo. Ambas partes somos conscientes de la gravedad. Desde la base de la dimisión del señor Lesmes, vamos a ponernos en serio y trabajar con mucha intensidad. Lo haremos de manera rápida y urgente«. «Cuando haya acuerdos para comunicar, así lo haremos. He tenido una conversación con la vicepresidenta segunda del Gobierno para explicarle el contenido de la reunión y estar perfectamente coordinados».

Para el PP «no es una decisión menor»

Esteban González Pons, por su parte, en una comparecencia casi simultánea, ha aducido que «la Justicia en nuestro país requiere de un gran acuerdo entre los dos grandes partidos políticos en España». «No hemos dejado de trabajar en este asunto, y así vamos a seguir el tiempo que reste hasta alcanzar un acuerdo». El PP mantiene su propuesta, según ha explicado, que conlleva una reforma del sistema judicial en España y no busca renovar los sillones, tal y como recoge la ley actual, sino que prefiere buscar un nuevo método, por «idoneidad».

«La brecha entre el PP y el PSOE es lo suficientemente grande como para que el presidente del CGPJ haya tenido que dimitir, por lo que haber gastado tres horas en tomar la decisión de que volvemos a negociar y que volvemos a reconstruir los puentes no me parece demasiado tiempo«, ha insistido Pons, que sí ha dejado claro que la negociación será sobre el CGPJ y el TC, conjuntamente. «Las posiciones estaban muy alejadas, lo están todavía. Darnos una última oportunidad no es una decisión menor».

El presidente popular ya había desvelado parte del acuerdo minutos antes de que tanto el ministro de Presidencia como el vicesecretario de Institucional del PP anunciaran las posturas en sendas ruedas de prensa. «Hemos avanzado para abordar la renovación conjunta de CGPJ y TC con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia«, celebró Feijóo en un tuit. «Creo que este paso se podía haber dado mucho antes, y confío en que también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP».

La posición del PSOE

En el PSOE el argumentario continúa invariable: los socialistas «siempre han cumplido con su obligación constitucional de renovar el Poder Judicial». En sus documentos internos, a los que ha tenido acceso Economía Digital, recuerdan que «desde que se reformó la LOPJ [Ley Orgánica del Poder Judicial], en 1985, que establece el modelo actual de elección, ha habido seis renovaciones».

«Los tres bloqueos, con el PP en la oposición», rememoran, citando los casos de los años 1995, donde hubo ocho meses de retraso y sólo se consiguió desbloquear cuando José María Aznar, hasta ese momento en la oposición, llegó al poder; 2006, con dos cursos de retraso, y sólo se logró en el verano de 2008, tras la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero, y en 2018, la renovación que se ha arrastrado hasta ahora y que ha acumulado casi cuatro años de retraso, «más de 1.400 días con el CGPJ con el mandato caducado».

En las filas del PSOE también hay lugar para recordar cuál fue su papel cuando los socialistas estaban en la oposición. En 2001, el CGPJ se renovó tres meses después de que expirara el mandato de los miembros de este organismo, y, en 2013, el órgano de gobierno de los jueces se renovó dos meses después de que caducara. «El PP ha traspasado todos los límites en esta ocasión, imponiendo durante casi cuatro años una mayoría conservadora en los tribunales que no le han dado las urnas«, consideran en Ferraz.