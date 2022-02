Villacís descarta una moción de censura contra Almeida por el presunto espionaje del PP

«La moción de censura no está sobre la mesa», ha asegurado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Sin embargo, aunque Ciudadanos descarta una moción de censura contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por el presunto espionaje a la dirigente regional, Isabel Díaz Ayuso, por parte del Partido Popular, Villacís ha reiterado que la formación naranja seguirá investigando para esclarecer qué papel tuvo la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en la supuesta investigación interna a la presidenta madrileña.

«Tenemos que ser mucho más serios con eso. No está sobre la mesa una moción de censura. Si Mañueco estuviera en mi situación, ya lo habría hecho, estaría salivando. Esta es la demostración de que no todos los partidos son iguales», ha manifestado la vicealcaldesa en una entrevista concedida a Onda Madrid esta mañana.

Begoña Villacís se mostró este pasado jueves visiblemente molesta por no haber recibido la información sobre el supuesto espionaje por parte del regidor madrileño. “Me he enterado por la prensa y, con posterioridad, he recibido la llamada de Almeida”, ha confesado.

“Estas investigaciones sobre la supuesta investigación de la EMVS contra Ayuso se llevan produciendo dos meses y no nos hemos enterado. En esta empresa hay consejeros de Ciudadanos. Es más, el vicepresidente también es de nuestro partido. Ninguno de ellos está tranquilo. Queremos conocer qué es lo que se ha podido producir. El PP ha estado investigando estos hechos, pero quiero recordar que hay consejeros de Ciudadanos que no se han enterado, entonces nosotros no lo damos por cerrado”, ha incidido.

Asimismo, Villacís ha confirmado que Ciudadanos apoyará también la comisión de investigación sobre la trama relacionada con los contratos de la capital española, y con la supuesta comisión de 286.000 euros recibida por el hermano de la dirigente regional, Tomás Díaz Ayuso, que había reclamado poco antes la oposición -Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto- en el Ayuntamiento.

La socia de Gobierno de Almeida en el Consistorio ha dicho que confía en la palabra del alcalde, pero que no ayuda lo que ha sucedido. “Creo que estamos asistiendo a que en el Ayuntamiento de Madrid está metido en la guerra del Partido Popular. El hecho de que sea portavoz nacional del alcalde trae consecuencias, pero los madrileños no tienen que pagar esto”.

Por último, la líder de Ciudadanos en Madrid ha advertido de que en ningún caso permitirá que sea utilizado el Consistorio en las guerras partidistas del PP. “Es vergonzoso. No me preocupa la guerra entre Génova y Ayuso, sino que se esté manchando a las instituciones”, ha sentenciado Begoña Villacís.