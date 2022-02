Casado exige a Ayuso explicar “hoy mismo” si su hermano cobró comisiones

Pablo Casado, ante toda la situación que se dio ayer se ha pronunciado por fin. Así, ha aprovechado para exigir a Ayuso que explique «hoy mismo» si su hermano cobró comisiones o no.

De esta manera, en una entrevista con Carlos Herrera en la cadena Cope, ha dicho que «lamenta todo lo que está pasando«. Al mismo tiempo, se ha mostrado «sorprendido y decepcionado por este espectáculo lamentable».

«No me merezco esto, nunca le he retirado el apoyo durante 17 años, nunca le he dicho que no confiase en ella», confiesa el Presidente del Partido Popular. Y continúa: «Lo de ayer es todo una mentira, para mí es un montaje».

Respecto a si esa información le llega desde Moncloa, Pablo Casado lo niega: «No es verdad lo de Moncloa, esa información me llega a finales de verano de alguna entidad públicas porque salen datos fiscales y bancarios, pero de la Moncloa», insiste. Además, explica que ante estos datos que podrían suponer una posible irregularidad, él, con el único objetivo de evitar cualquier tipo de corrupción, le pide a Isabel Díaz Ayuso que vaya a su despacho para enseñarle lo que le ha llegado.

