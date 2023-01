Yolanda Díaz se lanza a por el voto joven con ataques al PSOE

Yolanda Díaz ya ha entrado en campaña electoral. Todavía no ha aclarado si será candidata de Podemos en una coalición o lo será de su propia plataforma, Sumar. Su entorno asegura que ignora las presiones por parte de los morados y niega que el PSOE la haya coaccionado para tomar una decisión de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo. «No se cambian los tiempos, mantiene su hoja de ruta», aseguran a Economía Digital fuentes cercanas a la vicepresidenta. Pero aun así, la ministra tiene ya en mente la estrategia para las urnas: Díaz se lanza a por el voto de los jóvenes. Y lo hace con críticas a los gobiernos socialistas.

«Ni sois vagos ni tenéis desinterés». Con estas palabras se dirigió este lunes la vicepresidenta a los 70 jóvenes que acudieron al diálogo Jóvenes, Empleo y Futuro organizado por Ayuda en acción en el Impact Hub Madrid. Al puro estilo de Will Smith en En busca de la felicidad, les dijo a los asistentes que nunca permitieran que nadie les dijera que no podían «hacer cosas». «Estoy segura de que sí», afirmó la vicepresidenta en su charla motivadora. Pero lo cierto es que los recién salidos al mercado laboral tienen motivos para estar preocupados.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante el diálogo organizado por la plataforma Jóvenes, Empleo y Futuro este lunes en Madrid. EFE/ Rodrigo Jimenez

Según los últimos datos del tercer trimestre de 2022, la tasa de paro juvenil fue del 31,01%, el doble que en la Unión Europea. La culpa de las altas cifras en este segmento de población se debe, según la ministra de Trabajo, a los sucesivos gobiernos de los últimos de los últimos 40 años, tanto del PP como de su actual socio de Ejecutivo, el PSOE, que han usado la excusa de que el desempleo entre los jóvenes era alto para «precarizar» todavía más sus condiciones.

Díaz acusa a PP y PSOE de «precarizar» el empleo joven

Para la ministra de Trabajo, desde la Transición ha habido una estrategia deliberada para empeorar las condiciones del empleo de los jóvenes. «El puesto de trabajo no puede generar discriminación y aquí se ha hecho al revés -agregó- se ha señalado un vector de edad y se ha permitido que se vean vulnerados sus derechos, por lo que no es un contrato de trabajo precario, son vidas precarias y no puede ser». Tocó así la fibra de los menores de 30 años, que continúan teniendo muchas dificultades a la hora de independizarse, hacer frente a los gastos o ven imposible formar una familia.

«Desde el 84 hasta hoy, lo que ha hecho el legislador español, da igual quien gobernara, es usar la excusa de que había mucho paro juvenil para pagar menos a los jóvenes», explicó la ministra. La devaluación de las condiciones de trabajo de los jóvenes justificando la alta tasa de paro -en el 2013 alcanzó su mayor pico hasta alcanzar el 56%- ha sido para Díaz «una práctica fallida».

Cuando la tasa de empleo juvenil era del 8,6%

La reforma laboral de Díaz consiguió que 2021 cerrara con tres millones de menores de 30 ocupados, la mayor cifra en 11 años. Este es el dato que arrojó la responsable del ministerio de Trabajo al cierre del año. Sin embargo, según los datos del Instituto Nacional de Empleo (INE), en 2008, antes de la crisis de la economía española, la tasa se situaba en el 28%, por debajo de las cifras de Díaz.

El dato más bajo se dio en el tercer trimestre de 2006, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el paro juvenil cayó hasta el 18,1%. Aquel año la tasa de desempleo en jóvenes fue del 8,6%, frente al 7,7% de la Unión Europa, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Aun así la ministra presumió de que ahora España tiene el menor número de parados jóvenes de la historia de España. «Tenemos más ocupados jóvenes que nunca y menos parados», insistió.

La vicepresidenta segunda sacó pecho de sus reformas e indicó que «cambiando las políticas públicas se puede mejorar la vida de la gente». «La subida del SMI fue clave para el sector, pero queda todo por hacer, lo sé», dijo a los jóvenes. «Sé que necesitáis derechos que son extramuros, hablo del derecho de emancipación, de derecho a la vivienda digna, y esto es una de las tareas mas importantes en nuestro país», sentenció.