Si vives en estas comunidades, obtendrás ayudas para sacarte el carnet de conducir

Sacarse el carnet de conducir es una de las prácticas más comunes para aquellos que acaban de cumplir la mayoría de edad. El problema llega cuando tienen que abonar todos los gastos derivados por este proceso. Por este motivo, algunas Comunidades Autónomas han implementando ayudas económicas para jóvenes.

Solo en España, aproximadamente 30 millones de personas poseen un carnet de conducir. Este número puede variar ligeramente con el tiempo debido a factores como nuevos permisos emitidos y cambios en la población. Por ejemplo, en el año 2022, había 27 millones con la licencia, aunque no todos los usuarios que la poseen conducen con regularidad.

Antes, los gastos de las clases de conducir, tasas y exámenes no eran tan elevados, pero en los últimos años estos precios se han incrementado, provocando que muchos jóvenes no puedan permitirse conseguir la licencia hasta que no entran en el mundo laboral.

Comunidades con ayudas para sacarse el carnet de conducir

Por este motivo, algunas regiones de España han implementado ayudas para jóvenes y usuarios que quieran empezar a conducir. Hay que tener en cuenta que, actualmente, puedes gastarte unos 1.000 euros en todo el proceso, siempre y cuando cumplas los tiempos establecidos.

Este precio incluye las clases teóricas, que pueden salirte por alrededor de 100-300 euros, las clases prácticas, entre 30 y 50 euros por clase, y se suelen necesitar unas 30, como mínimo, y las tasas de examen, que pueden oscilar entre los 90 y 200 euros, dependiendo de la región.

Por este motivo, una ayuda que pueda disminuir el coste total anima a los jóvenes a empezar este proceso. Aquí esta la lista de provincias y Comunidades Autónomas que ofrecen ayudas:

La Rioja: prestamos sin intereses de hasta 3.000 euros

Málaga: 100 €

Madrid: hasta 600 €

Cantabria: hasta 200 €

Galicia: hasta 400 €

Castilla y León: hasta 1.800 €

La ayuda en Málaga, denominada Málaga Conduce, saldrá próximamente. Se trata de un bono de 100 euros que se puede solicitar a través de la página web. Actualmente se encuentra fuera de plazo, pero para 2025 se espera que salga una nueva convocatoria.

En Madrid, las ayudas son de hasta 600 euros y las pueden solicitar todas las personas a través de la web de la Comunidad de Madrid. La cuantía final variará según el nivel de renta y su situación laboral.

Ayudas en diferentes Comunidades Autónomas para sacarse el carnet de conducir

En Cantabria y Galicia la ayuda es de hasta 200 euros y 400 euros, respectivamente, y la pueden solicitar todos las personas de entre 16 y 30 años.

Hasta 1.800 euros en Castilla y León

La más potente es la ayuda que ofrecen en Castilla y León y cuyo plazo terminará el próximo 1 de octubre. La pueden solicitar aquellas personas que tengan entre 18 y 30 años.

Finalmente, La Rioja, aunque no ofrece una ayuda económica como tal, da préstamos sin intereses de hasta 3.000 euros para aquellos usuarios que quieran sacarse el carnet de conducir.