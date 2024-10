La pensión de viudedad que Bárbara Rey recibe de la Seguridad Social

La pensión de viudedad es una de las ayudas más significativas de la Seguridad Social. En España más de 1,5 millones de personas reciben mensualmente esta prestación, que contribuye a la economía de quienes han perdido a sus parejas. Siempre que se cumplan los requisitos necesarios durante el tiempo estipulado, esta ayuda puede ser vitalicia, otorgándose a quienes pierden al principal sostén económico del hogar. Cabe destacar que el 96% de los beneficiarios son mujeres, y entre ellas podría encontrarse Bárbara Rey.

La ex actriz y vedette, Bárbara Rey, se encuentra en el centro de la atención mediática tras la divulgación de varias fotos y audios con el rey emérito, Juan Carlos I. Según diversos medios, ambos mantuvieron una relación durante más de 15 años, un romance extramatrimonial que Rey simultaneó con su relación con el ex domador de leones, Ángel Cristo. Además, se ha señalado que podría estar recibiendo desde hace 14 años una pensión de viudedad de la Seguridad Social.

La pensión de viudedad que estaría cobrando Bárbara Rey

Bárbara Rey

Ángel Cristo, ex esposo de la vedette, falleció el 4 de mayo de 2010 a causa de un infarto. Es bien sabido que la pareja se separó debido a los malos tratos que Bárbara Rey sufrió durante su matrimonio. Este es uno de los motivos por los que la Seguridad Social extiende su cobertura económica a personas divorciadas, lo que permitiría que Bárbara Rey esté recibiendo una pensión de viudedad a pesar de haberse divorciado en 1989.

De acuerdo con los requisitos establecidos por la Seguridad Social, la vedette tiene derecho a percibir la pensión de viudedad por varias razones. La principal es que cumple con la condición de no haber vuelto a contraer matrimonio ni haberse registrado como pareja de hecho tras su separación de Ángel Cristo.

Asimismo, la Seguridad Social exige que la persona viuda demuestre haber recibido una pensión compensatoria o una indemnización correspondiente. Sin embargo, no se tiene certeza absoluta de si Bárbara Rey percibía dicha compensación. Lo que sí se sabe es que cumplía con otros requisitos.

Al haber sido víctima de violencia de género en el momento del divorcio, la Seguridad Social exime el requisito de recibir una pensión compensatoria. Además, se debe acreditar tener más de 50 años o hijos en común. En el caso de Bárbara Rey, cumple con este último requisito, ya que tuvo dos hijos con el fallecido: Ángel Cristo y Sofía Cristo.

Sin embargo, hay dos razones que podrían haber llevado a Bárbara Rey a perder esta pensión. La primera es que entre la fecha del divorcio y el fallecimiento del causante no debe haber transcurrido un período superior a diez años. Además, el matrimonio debe haber tenido una duración mínima de diez años, mientras que Bárbara y Ángel solo estuvieron juntos durante 9 años.

Cuánto cobra una persona con la pensión de viudedad si existe un divorcio

Según la Seguridad Social, y tras la revalorización de las pensiones contributivas, los importes mensuales de la pensión de viudedad en 2024 son los siguientes:

Viudedad con cargas familiares: 905,90 euros.

Viudedad para personas de 65 años o más con discapacidad igual o menor al 65%: 783 euros.

Viudedad para personas de 60 a 64 años: 732 euros.

Viudedad para personas menores de 60 años: 593 euros.

Cabe destacar que, conforme a lo estipulado en el Real Decreto Legislativo 8/2015, la pensión de viudedad se calcula en un 52% de la base reguladora, aunque puede aumentar hasta el 60% si la persona beneficiaria es mayor de 65 años, no percibe otra pensión pública, no tiene ingresos por trabajos por cuenta propia o ajena, y no cuenta con rentas de capital mobiliario o inmobiliario, así como con ganancias superiores a 7.569,00 euros anuales.