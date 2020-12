Apple se enfrenta a demandas millonarias en España por rebajar el rendimiento del iPhone 6

02 de diciembre de 2020 (17:27 CET)

La pesadilla no termina para Apple.

Después de que el fabricante del iPhone acabase confirmando lo que hasta entonces era una leyenda urbana, la compañía se ha enfrentado a un sinfín de procedimientos legales. Apple rebajó la velocidad y el rendimiento de varios de sus terminales más obsoletos, como el iPhone 6, con actualizaciones de su sistema operativo.

La multinacional tecnológica pagó hace poco 94 millones de euros para evitar un procedimiento que arrancó en varios estados de EEUU, como Arkansas, Arizona o Indiana. Además de a pagar esta multa, la compañía se comprometió a ser más transparente en un futuro.

Pero la cosa no queda ahí. Ahora, varias organizaciones de consumidores han anunciado una nueva demanda contra el gigante del Mac, al que piden una indemnización de 180 millones de euros. Así lo ha avanzado, por ejemplo, el Financial Times.

La OCU denuncia a Apple en España por enmascarar el defecto

La denuncia se ha interpuesto en cuatro países europeos gracias a Euroconsumers, una federación de asociaciones de este ámbito. En España ha sido la Organización de Consumidores, la OCU, la que ha interpuesto esta denuncia, según confirma la propia plataforma en su página web.

"OCU considera probado que el gigante de la tecnología actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría que los teléfonos se ralentizaran y perdieran rendimiento", detalla la OCU en su comunicado.

Por esta razón, "los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba 'más lento', lo que los empujó a cambiar de modelo".

El pago de 94 millones de euros de Apple anunciado hace unas semanas no es el primer pleito del estilo que la compañía trata de resolver a golpe de talonario. Ya en marzo de este año se supo que Aple había aceptado pagar más de 450 millones de euros para resolver otro litigio similar. De este montante saldrían los 25 euros —aproximadamente— que recibiría cada consumidor afectado por la pérdida de rendimiento de sus terminales.

En su comunicado, la OCU advierte que Italia confirmó este año una multa de 10 millones contra Apple, y en Francia la compañía aceptó pagar otra sanción de 25 millones para evitar otro proceso judicial.

"El mismo respeto y justicia que los estadounidenses"

Por esta razón, la organización de consumo defiende que los usuarios de Bélgica, Italia, España y Portugal "merecen ser tratados con el mismo respeto y justicia que los estadounidenses", ya que tanto los acuerdos extrajudiciales como las sentencias existentes revelan una conducta por parte de Apple que se puede tachar "de obsolescencia programada".

La acción legal contra Apple se ha conocido este miércoles y en la denuncia se detalla que la multinacional ha violado la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Consumo, "pues la información es un derecho básico de los consumidores".

La denuncia persigue que Apple compense a los usuarios de iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6 Plus y iPhone 6S Plus. "No solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca".

Con la demanda, Euroconsumer, la organización de la que forma parte la OCU, espera conseguir compensación de entre 99 y 189 euros para cada cliente. "Esta cifra procede de la suma del importe de la batería —entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo—, más un 10% del precio de compra del móvil —entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.—".

Autor: Alberto R. Aguilar

Noticia original: Business Insider