Los mejores antivirus gratuitos para proteger tu ordenador

A día de hoy, el ordenador es una herramienta imprescindible para millones de personas alrededor de todo el mundo en todos los sentidos. Si bien muchos lo utilizan como mero medio de entretenimiento, para otros tantos es una herramienta de trabajo fundamental, sin la cual no podrían llevar a cabo su desempeño.

Del mismo modo, se trata de un dispositivo que a actualmente se utiliza para absolutamente todo, desde las labores más sencillas hasta otras que cuentan con una mayor relevancia. Es por ello que la seguridad es fundamental en nuestro ordenador, ya que habitualmente guardamos en él informaciones considerablemente delicadas.

Informaciones relativas a cuentas bancarias, información personal, la dirección de nuestro domicilio… Datos que pueden estar expuestos a hackers si no protegemos el ordenador como es debido. Por ello, es fundamental brindar a nuestro ordenador. Y por suerte para todos los usuarios, hay una larga lista de antivirus gratuitos que protegerán nuestro ordenador de cualquier amenaza externa.

Los mejores antivirus que mantendrán protegido a tu ordenador

Es importante comenzar diciendo que la gran mayoría de antivirus gratuitos son una versión limitada de antivirus de pago. Pero esto no implica que no cumplan sobradamente las funciones necesarias para mantener todos nuestros datos a salvo. Y si hablamos en términos te popularidad, el antivirus McAfee es uno de los más descargados de internet.

Un antivirus que cuenta con casi todo lo necesario: una protección web para evitar ser víctimas de estafas online o phising, análisis rutinarios y limpieza de cuentas online, supervisión de identidad, la posibilidad de crear una VPN para navegar de forma privada en redes Wi-Fi públicas… Pero más allá de lo básica, destaca también por un gestor de contraseñas que mantienen todas las cuentas vinculadas a nuestro ordenador totalmente protegidas.

Por si todo esto no fuera poco, es un antivirus disponible también tanto para dispositivos móviles, tanto Android como iPhone. Sin embargo, si lo que queremos es ir un paso más allá, Avira Free es uno de los más completos. Y es que no solo mantiene alejadas las amenazas externas, sino que analiza en tiempo real todos los archivos desconocidos, con el objetivo de proteger al ordenador.

Pero eso no es lo único a destacar respecto a este antivirus, ya que cuenta con un sistema PUA Shield que se encarga de descubrir programas no deseados dentro de softwares legales, una de las prácticas más difíciles de detectar. Además, por si todo esto no fuera suficiente, incluye también una protección web que impide visitar ciertos sitios webs que puedan resultar peligrosos, y bloquea las URLs maliciosas.

Sin embargo, si lo queremos emplear para más de un dispositivo, posiblemente TotalAV sea la mejor opción por las que podemos apostar dentro de los antivirus gratuitos, ya que brinda una protección total hasta para seis cuentas de manera simultánea, protegiendo cualquier dispositivo de todo tipo de amenazas.

Para dicha protección, lleva a cabo un análisis completo en tres fases: detecta, bloquea y elimina todos los peligros potenciales para nuestro ordenador. Y no solo a través de virus presentes en sitios web no deseados, sino que, además, también garantiza la fiabilidad por cualquier vía, ya sea protegiéndonos de correos electrónicos no deseados, o de posibles archivos descargados que pudieran contener virus. Uno de los más completos para varias personas, que podrán proteger de forma simultánea la información delicada de su dispositivo.