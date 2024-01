Existen decenas de plataformas en internet que atraen a millones de personas diariamente. Lejos de todas aquellas actividades enfocadas a obligaciones laborales o de cualquier otro tipo, el entretenimiento representa un gran porcentaje del contenido que se produce y se consume en internet. Y dentro de la ingente cantidad de plataformas de entretenimiento con las que podemos toparnos, YouTube es una de las que más usuarios acapara.

Una plataforma en la que se puede encontrar todo tipo de vídeos. Ya no solo de entretenimiento, que es el fin principal de esta plataforma, sino también vídeos de música, todo tipo de tutoriales, contenido didáctico… No obstante, hasta hace no mucho, la plataforma contaba con una gran desventaja: solo se podía usar con una conexión a internet de por medio. Sin embargo, ahora esto ya no es un requisito imprescindible.

Las formas más eficientes de descargar vídeos de YouTube en cualquier dispositivo

El aspecto principal que ha permitido esto es el nacimiento de YouTube Premium, una versión de pago que elimina los anuncios, permite ver vídeos sin conexión, y muchas otras funciones por un precio de 8,99 euros. No obstante, si quieres consumir todo tipo de vídeos sin conexión a internet pero sin pagar este precio, no debes preocuparte, puedes hacerlo de forma sencilla, y lo que es mejor, desde cualquier dispositivo.

La forma idónea de esto es descargar los vídeos en tu propio dispositivo y consumirlos cuando quieras. Y lo cierto es que existen varias herramientas para hacer esto. En lo relativo al ordenador, una de las más completas es jDownloader, un servicio tanto para Windows como macOS o Linux. Y simplemente con copiar el enlace en el buscador de la propia página, el vídeo en cuestión también se cargará de forma automática, eligiendo la calidad del vídeo, entre otras cosas, lo cual afectará al espacio que ocupen.

No obstante, es posible que alguno quiera descargarlo en su teléfono móvil, para, por ejemplo, verlo en un vuelo o en cualquier otro lugar en el que no disponga de una conexión estable a internet. Y en el caso de los usuarios de Android, la alternativa también es muy efectiva. Y entre todas las apps, páginas webs y demás herramientas, hay una que destaca por encima del resto: Freemake.

Un sitio web compatible con los dispositivos Android, al que se puede acceder desde este enlace, y que bastará con copiar el enlace y descargar el vídeo en cuestión en nuestro dispositivo. Además, también brinda la posibilidad de elegir cualquier calidad disponible, desde 360p hasta 1080p.

En lo relativo a los usuarios de iPhone, el procedimiento es algo más complejo, pero no imposible. Para hacerlo necesitamos la aplicación de Telegram. Y dentro de ella, existe un bot que se encarga de devolvernos descargados los vídeos de los enlaces que le enviemos. Su nombre de usuario es YouTubeDL, lo podrás encontrar en el propio buscador, y te ayuda a descargar tus vídeos de forma subida.

Una vez que le envíes el enlace del vídeo en cuestión y te haya devuelto el enlace, podrás descargarlo en la memoria del teléfono, tanto en la propia galería como en cualquier rincón de iCloud. Opciones de lo más versátiles, gracias a los cuales podremos disfrutar de cualquier vídeo de YouTube sin conexión y, además, de forma totalmente gratuita.