A día de hoy, es prácticamente imposible toparnos con una persona que no utilice Whatsapp. Da igual la edad o la relación con las nuevas tecnologías que tenga cada persona, se trata de una aplicación tan accesible y sencilla de manejar que hacen uso de ella incluso personas que en toda su vida han tenido una relación nula con la tecnología.

Sin embargo, son muchos los problemas derivados del uso de esta aplicación. Sin ir más lejos, en un error puntual, todos podemos haber cometido sin querer el error de borrar una conversación que queríamos mantener. Ya sea porque guardaba mensajes importantes o con gran valor sentimental, perder ciertas conversaciones puede ser poco menos que un disgusto. Pero tranquilo, hay solución: en la mayoría de casos pueden recuperarse esas conversaciones eliminadas.

Las vías más eficientes para recuperar tus conversaciones de Whatsapp

El primer aspecto a tener en cuenta, es que Whatsapp realiza copias de seguridad sobre el contenido de cada teléfono móvil. No obstante, para ello, es imprescindible contar en los dispositivos Android con una copia de seguridad en Google, mientras que en iPhone es importante tenerla en iCloud. Si no tenemos espacio suficiente para esto, puede resultar más difícil, pero no imposible.

Para restaurar todos los chats eliminados en dispositivos Android, los pasos son sencillos: tendremos que iniciar sesión en Google Drive, y acceder a las Copias de seguridad, disponibles en el menú, para comprobar que aparecen todas. Posteriormente, una vez encontrada la última copia de seguridad, deberemos desinstalar y reinstalar la aplicación, y cuando se nos muestre en la pantalla, hacer clic sobre la opción Restaurar, y así habremos recuperado los datos de la última sesión.

En iPhone, esta labor es aún mucho más sencilla, ya que, si tenemos las copias de seguridad guardadas en nuestro iCloud, solo tendremos que desinstar y reinstalar Whatsapp. Al estar esas conversaciones dentro de nuestro sistema, lo único que tendremos que hacer será verificar el número de teléfono y el Apple ID, lo cual será más que suficiente para recuperar los chats. Después, al igual que en Android, con pulsar la opción Restaurar chats, ya habremos recuperado nuestras conversaciones.

No obstante, como comentamos al principio, sin esas copias de seguridad puede ser una tarea más complicada, pero no imposible en dispositivos Android, aunque si lo es en iOS. La solución no es otra sino una aplicación disponible en Google Play llamada WAMR, gracias a la cual podremos recuperar tanto conversaciones eliminadas, tanto mensajes como contenido multimedia.

Además, la realidad es que su uso no podría ser más sencillo. Simplemente con instalarla y otorgarle permisos para acceder a las notificaciones, será la propia aplicación la que se encargará de guardar en su propio caché todo el contenido de las notificaciones. De este modo, podremos leer todos los mensajes que hayamos recibido en Whatsapp, aunque posteriormente lo hayamos borrado.

Eso sí, es importante remarcar que los momentos se guardan desde el momento en el que se instala la app, por lo que si aún no te has topado con este problema, es recomendable instalar ya la aplicación, para evitar posibles problemas de cara al futuro, teniendo la seguridad de que no perderás ninguna conversación que desees tener en tu teléfono.