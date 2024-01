Dentro del basto mundo de aplicaciones con el que podemos toparnos a todos los niveles, Whatsapp es una de las más descargadas a nivel mundial. Una aplicación apta para personas de cualquier edad, independientemente de la relación que tengan con la tecnología. No obstante, más allá de ser accesible para todo el mundo, cuenta con funcionalidades que simplifican aún más su uso.

Y dentro de todos esos elementos que buscan simplificar lo máximo posible el uso de Whatsapp, el código QR es una función idónea para llevar a cabo varias tareas. Sin ir más lejos, de la mano de este código, podremos compartir nuestro contacto de Whatsapp sin necesidad de intercambiar el número de teléfono. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Hoy te lo contamos.

Comparte tu contacto en Whatsapp de una forma sencilla en solo dos pasos

No obstante, en primer lugar es imprescindible destacar que Whatsapp no cuenta con un único QR para todo. Esto quiere decir que el código QR que utilizamos para introducir nuestra sesión en Whatsapp Web no tienen nada que ver con el que utilizaremos para compartir nuestro contacto de Whatsapp. Por ello hoy te contaremos cómo dar uso a este último.

Indistintamente de si cuentas con un dispositivo de Android o un iPhone, los pasos son sumamente sencillos. Dentro de la propia aplicación, tendremos que ir a la sección de Ajustes. Una vez dentro, en lugar de presionar sobre la ventana de Whatsapp Web, veremos el icono de un código QR, sobre el que debemos pulsar. Y al presionar, aparecerá un código único para tu cuenta de Whatsapp.

Es importante el término de código único, ya que implica que cada usuario tiene un solo código, y no importa si con el paso del tiempo cambia de dispositivo. Una vez que hayamos generado ese código QR, simplemente tendremos que pulsar en compartirlo, ya sea a través de Whatsapp o cualquier otra vía. Y se enviará en forma de imagen que recibirán las personas que deseemos.

No obstante, y a pesar de que se trate de un código único, por distintos motivos también podríamos necesitar uno nuevo. Algo que se puede hacer de forma sencilla siguiendo los mismos pasos que llevamos a cabo para generar el primer código. Sin embargo, en esta ocasión, una vez que estemos dentro de esa ventana, donde se nos mostrará el código QR vigente, deberemos pulsar en restablecer el código QR, tras lo cual, obviamente, el primero quedará inutilizado.

Una opción sumamente útil, especialmente en casos concretos. Por ejemplo, en el caso de todas aquellas personas que cuentan con un negocio personal, puede ser una gran forma de distribuir su contacto en redes y a través de muchas y muy distintas vías, por lo que es muy importante que sepamos cuáles son los dos sencillos pasos para generar nuestro propio código QR.