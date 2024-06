Las dos vías para descargar vídeos de YouTube en tu iPhone

Desde que internet se consolidó como un aspecto indispensable en todos los sentidos para nuestro día a día, han sido muchas las plataformas que han cosechado un enorme éxito. Sin ir más lejos, desde los inicios del apogeo tecnológico, YouTube se convirtió en una de las grandes plataformas de referencia, siendo el principal actor en lo relativo a contenido audiovisual.

Con el paso de los años, YouTube ha ido evolucionando en distintas direcciones. Por un lado, ofrece a sus usuarios herramientas mucho más diversas para disfrutar de una manera más inmersiva sus vídeos y el contenido que ofrece. No obstante, por otro lado, cada vez cuenta con más restricciones en lo relativo a anuncios y limitaciones. Algo que se hace aún mucho más evidente si eres usuario de iPhone.

Disfruta de los vídeos de YouTube en cualquier momento y lugar con tu iPhone

Todos los usuarios del teléfono de Apple son conscientes de las múltiples restricciones que los iPhone tienen a la hora de descargar cualquier tipo de archivo de fuentes ajenas. Por ello, descargar vídeos de YouTube en un iPhone para tenerlos en tu galería y verlos a pesar de no tener conexión, es una tarea más complicada que en otros dispositivos. No obstante, no se trata de una tarea imposible.

Lo cierto es que existe más de una forma de sacar provecho a esta funcionalidad desde un iPhone. En primer lugar, existen aplicaciones para iPhone que son capaces de llevar a cabo esta labor. Y de entre todas ellas, una de las más descargadas por los usuarios es la aplicación X.app, que cuenta con más de 755 valoraciones, y puedes descargar de forma gratuita en App Store.

Se trata de una extensión no solo pensada para vídeos de YouTube, sino también de otras plataformas de contenido audiovisual. Su funcionamiento consiste en que, cuando está disfrutando de un vídeo en YouTube, podrás pulsar sobre un botón llamado Picture-in-Picture, que le redigirá a esta app, donde no solo podrá descargar los vídeos, sino también minimizar la app y verlo en segundo plano, seguir viéndolo aún con la pantalla bloqueada…

Se trata, sin lugar a dudas, de la opción más completa en lo que respecta a la descarga de vídeos de YouTube en un iPhone. Sin embargo, cabe la posibilidad de que algunos otros busquen algo más sencillo, y simplemente quieran descargar un vídeo concreto en cuestión de pocos segundos, sin necesidad de descargar ninguna aplicación. Una alternativa que también existe, de la mano del sitio web MultiDownloader.

Un sitio web que, a diferencia de muchos otros, tiene compatibilidad con iPhone, y ofrece una solución sencillísima para aquellos que quieren simplemente descargar un vídeo de YouTube. Lo único que tendrán que hacer los usuarios de iPhone es copiar el enlace y pegarlo en el buscador de la web, tras lo que aparecerá un link en el que solo tendrás que pulsar para comenzar a descargar tu vídeo, que, de forma inmediata, pasará a tu sección de Fotos.