Así puedes reiniciar tu iPhone si deja de funcionar

Desde su llegada al mercado de la telefonía allá por el año 2007, el iPhone se ha convertido con el paso de los años en uno de los dispositivos por excelencia. Apple ha logrado hacer de su marca una de las grandes referencias del mundo de los smartphones, creando un duopolio con Samsung que lleva años reinando en el mercado.

Uno hecho que, ciertamente, está justificado, ya que año tras año queda demostrado que los iPhone son siempre uno de esos dispositivos que se encuentra a la cabeza en lo que a innovación tecnológica se refiere. Sin embargo, esto no implica que sean teléfonos ajenos a todo tipo de problemas. Unos problemas que, en muchas ocasiones, reiniciando el dispositivo se solucionan.

Las distintas formas de reiniciar un iPhone y lo que estas implican

Más allá de los servicios técnicos y todos los conocimientos tecnológicos que se han ido haciendo de conocimiento global con el paso de los años, desde hace décadas, apagar y encender es una de las soluciones más prácticas, y a la vez efectivas, cuando un dispositivo electrónico comienza a reportar problemas. Una práctica a la que, por supuesto, los iPhone tampoco se escapan. Aunque la realidad es que no todas las formas de reiniciar un iPhone son válidas. Y te contaremos por qué.

En primer lugar, es importante remarcar que existen varias formas de reiniciar un iPhone, comenzando por la clásica: utilizando los botones. En los iPhone más modernos, que cuentan con un sistema de Face ID sin botón de inicio, basta con pulsar y soltar los botones del volumen, para posteriormente mantener presionado el botón de bloqueo, hasta que en la pantalla aparezca la opción de apagar el iPhone.

Una solución que resulta bastante práctica para solucionar cualquier tipo de problema. Sin embargo, si se da el caso de que alguno de los botones no funciona; ¿qué se puede hacer? Existe una vía sumamente sencilla desde los Ajustes del propio teléfono. Dentro de ellos, simplemente habrá que hacer clic sobre la categoría General, donde podremos encontrar la opción Apagar iPhone, en la cual bastará con hacer clic para reiniciar el teléfono.

Este método de apagado y encendido suele ser más que suficiente para reestablecer el funcionamiento de alguna de las funciones del iPhone que no están actuando correctamente. No obstante, también se puede dar la situación de que el iPhone no responda, y no obedezca a ninguno de los comandos de botones que utilicemos ni nos permita acceder a los Ajustes. Y para estos casos, el reinicio forzado es la opción por excelencia.

Para ello, hay que seguir los mismos pasos que en el primer supuesto, pero en lugar de dejar de pulsar el botón lateral cuando nos aparezca la opción de deslizar para apagar, hay que mantenerlo pulsada hasta que aparezca el logo de Apple. Entonces, el dispositivo se reiniciará de manera automática.

Entre las consecuencias de este tipo de reinicio, se detendrán todas las actividades en segundo plano y tendrás que volver a identificarte. Por el contrario, es la forma perfecta de poner fin a cualquier problema de tu dispositivo que sea fácilmente solucionable. Si esta opción tampoco funciona, lo más probable es que tengas que acudir al servicio técnico para descubrir que le ocurre a tu terminal.