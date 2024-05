Así puedes compartir datos en tu iPhone de forma sencilla

A lo largo de las últimas décadas, las funciones de los teléfonos móviles han cambiado de forma radical. Los smartphones que reinan a día de hoy poco o nada tienen que ver con las funcionalidades que los teléfonos tenían antaño. Y entre todas estas herramientas a la disposición del usuario, la conexión a internet es uno de los puntos fundamentales.

Desde que se introdujese en los dispositivos telefónicos estos datos móviles, el teléfono se usa para absolutamente todo. Y es que desde hace muchos años ya no es necesario que estos dispositivos se conecten a una red Wi-Fi para hacer uso de un servicio de conexión a internet. Sin embargo, actualmente, las funcionalidades de red de los teléfonos móviles van mucho más allá de eso.

La forma más simple de convertir tu iPhone en un router

Y es que en pleno 2024, es muy difícil toparnos con un smartphone que no tenga contratada una conexión de datos móviles. Con la reciente llegada del 5G, la conexión a internet en espacios exteriores ya no tiene nada que envidiar a la conexión Wi-Fi. Pero ya no es solo esto lo que tenemos que tener en cuenta, sino que, actualmente, gracias a esta tecnología, podemos utilizar nuestro teléfono como si de un router se tratase.

Algo que hace acto de presencia en la gran mayoría de teléfonos modernos, siendo los iPhone el ejemplo perfecto a la hora de hablar de esto. Y es que los dispositivos de Apple cuentan con una funcionalidad llamada Punto de acceso personal, gracias a la cual podemos compartir los datos de nuestro teléfono móvil con un segundo dispositivo, ya sea otro smartphone, un ordenador, una tablet… Pero, ¿cómo se configura esta herramienta?

Cabe destacar que se trata de una herramienta que hace acto de presencia en casi todos los iPhone que se mantienen vigentes en la actualidad. Y se puede activar desde los propios Ajustes del teléfono móvil. Concretamente, para hacer uso de esta funcionalidad, tendréis que visitar la sección Datos móviles, donde os encontraréis con el ya mencionado Punto de acceso personal.

Como es lógico, es imprescindible activar los datos móviles para configurar esta herramienta. Una vez activados, nos toparemos con una nueva función que nos indica si deseamos permitir a otros conectarse. Al activar esta opción, podremos también dejar acceso libre a cualquiera que detecte nuestro sistema, o establecer una contraseña, para que solo aquel que la conozca pueda conectarse a nuestra red.

Desde este momento, cualquier dispositivo podrá conectarse a nuestra propia red mientras que nosotros mantengamos los datos móviles activados. En cuanto los desactivemos, la conexión del resto de dispositivos se verá interrumpida del mismo modo. Además, en algunos modelos es posible incluso que se conecten a nuestra red de datos varios dispositivos a la vez, aunque esto varía en función del modelo de iPhone del que estemos haciendo uso. Un sistema que demuestra que, actualmente, los teléfonos móviles sirven para todo. Incluso para actuar como un router en sí mismo.