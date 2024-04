A día de hoy, en pleno 2024, es prácticamente imposible conocer a una persona que desconozca la existencia de Whatsapp. Tal es la popularidad de la aplicación de Meta, que todas aquellas personas que cuenten con un smartphone, independientemente de su edad o conocimientos tecnológicos, tienen Whatsapp instalado para hablar con sus seres queridos.

Una aplicación que destaca entre otras muchas por las múltiples herramientas que pone al servicio de sus usuarios, como son las videollamadas, la posibilidad de compartir imágenes, vídeos, ubicaciones y todo tipo de contenido multimedia, además de una enorme sencillez que hace posible que personas con conocimientos muy limitados sobre el uso de las tecnologías pueda sacarle el máximo partido. Sin embargo, esto no implica que Whatsapp no guarde sus secretos.

Leer más: El robot doméstico con el que Apple quiere revolucionar los hogares

Así puedes mantenerte al margen de algunas conversaciones sin que el otro usuario se de cuenta

Y dentro de todas las herramientas que Whatsapp pone a disposición de sus usuarios, no todas son tan amables para los propios usuarios. De hecho, la opción de bloquear resulta ser una opción perfecta cuando no queremos que un usuario nos moleste más. Pero algunos curiosos quieren saber a ciencia cierta si han sido bloqueados por alguno de sus contactos, cosa que es posible, tal y como os contamos anteriormente.

Sin embargo, más allá del bloqueo, que es la forma más efectiva de cortar por lo sano, existen otras formas de evitar el contacto con otras personas de forma menos evidente. Y la posibilidad de archivar un chat es la mejor opción para ello, ya que nos permite ocultar un chat en una pestaña en la que no aparecerá la conversación en la bandeja de entrada ni tampoco seremos notificados cuando se nos envíe un mensaje.

Y es que tal y como contamos en la noticia sobre los bloqueos en Whatsapp, existen varias formas para saber si alguien te ha bloqueado: no te aparecerá su foto de perfil, ni la hora de última conexión o si el usuario se encuentra en línea, ni tampoco los estados, ni el del perfil no los que se suban a la propia pestaña de estados. Sin embargo, el archivo de un chat es imposible de rastrear, ya que no habrá señales para el otro usuario.

Se trata de una funcionalidad con la que seguiremos recibiendo las notificaciones del otro chat, sí, pero ni seremos notificados ni las veremos en la bandeja de entrada salvo que accedamos por voluntad propia a la pestaña de chats archivados, por lo que puede resultar una opción ideal para dejar una conversación en el baúl de los recuerdos si no queremos que el otro usuario se sienta ofendido ante un bloqueo.

Y es que el usuario archivado en cuestión no tendrá forma de detectar si has archivado su chat desde su propio perfil, ya que no notará ningún cambio en el tuyo. Como mucho, si eres de esos que tiene activado el tic azul, le saldrá que no has leído su mensaje, algo que también podría dar a entender que simplemente estás ignorando su mensaje, sin necesidad de haber archivado su chat. Es por ello que, si quieres mantener alejado a un contacto sin que se sienta ofendido, tienes la solución: archiva, no bloquees.