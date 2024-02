A lo largo de los años, la tecnología ha traído consigo innumerables ventajas a las que podemos sacar partido en nuestro día a día. Sin embargo, de la mano de las mismas, han venido también una serie de aspectos no tan positivos, siendo las estafas por internet uno de los más comunes a los que podemos enfrentarnos.

Y si eres cliente de Movistar, debes estar atento, ya que una nueva estafa en auge en este momento, tratando de engañar a los clientes de esta compañía a través de una conocida estafa, que no es otra que la de la estafa de la doble llamada, más comúnmente conocida como Vishing. Y hoy os contaremos todo lo relativo a esta estafa y, sobre todo, a cómo proceder para evitar ser víctimas de ella.

Qué es el Vishing, una de las formas de estafa más habituales

No obstante, lo primero de todo es remarcar en qué consiste el Vishing y cómo a través de este método, los ciberdelincuentes logran estafar a miles de personas cada año. Se trata de una forma de estafa telefónica que implica la manipulación psicológica para engañar a las personas y obtener información personal o financiera, generalmente, a través de llamadas, como es este caso, o correos electrónicos.

Para ello, los estafadores se hacen pasar por representantes de instituciones legítimas, como bancos, compañías de tarjetas de crédito o agencias gubernamentales. Llaman a las personas por teléfono y las persuaden para que divulguen información confidencial, como números de tarjetas de crédito, números de seguro social o contraseñas.

Es habitual que, en este tipo de estafas, los estafadores a menudo crean una sensación de urgencia o miedo para presionar a las víctimas a actuar rápidamente sin pensar con claridad, aprovechándose de ese miedo de los clientes para obtener información privilegiada, como pueden ser datos personales que les otorguen acceso a lugares delicados.

Cómo funciona la última estafa y los métodos para proceder ante ella

Ahora sí, hablaremos de la estafa en cuestión. Un supuesto representante de la compañía se pone en contacto con el cliente de Movistar para ofrecerle un cambio de router de forma gratuita por uno que tenga una velocidad 5G. En primer lugar, siempre es recomendable desconfiar de este tipo de ofertas tan beneficiosas para el cliente.

No obstante, en caso de que el cliente no acepte de primeras, el supuesto operador le amenazará con la posibilidad de quedarse sin internet si no realiza el cambio al nuevo router, jugando con el miedo del propio cliente. Si caes en el engaño, te indican que recibirás un SMS a tu teléfono con un código que deberás facilitarles. Un código a través del que ellos pueden acceder a tu área Mi Movistar, ya que lo que ellos han hecho es solicitar una regeneración de tu clave.

Dentro de esta área, los estafadores tendrán acceso libre a toda tu área de cliente, con todo lo que ello conlleva, pudiendo tanto acceder a tus datos bancarios, como cambiar cualquier aspecto relevante en relación al servicio que tienes contratado, incluso pudiendo suspenderlo. Posteriormente, recibirás una segunda llamada en la que mostrarán una falsa veracidad mostrándote todos los datos a los que han accedido a través de tu área privada, con el objetivo de solicitar un pago adicional por el servicio.

No obstante, el modo de actuar en lo respectivo a esta llamada es sencillo. En primer lugar, es importante no compartir jamás el código, ya que lo que hace es brindar acceso a terceras personas a nuestra área privada. Y en caso de que un día nos llegue un SMS con un código sin llamada de por medio, es importante chequear lo que nos indica el propio SMS, y tener en cuenta si realmente somos nosotros quienes hemos solicitado una regeneración de la contraseña.