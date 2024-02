Desde hace ya varios años, Instagram es una de las redes sociales más exitosas del mundo. Los más de mil millones de usuarios activos de la red de Mark Zuckenberg encuentran en esta plataforma la forma ideal de compartir a través de fotografías muchas de las actividades de su día a día.

Pero la realidad es que con el paso de los años la red social ha ido evolucionando y adquiriendo muchas herramientas que no tenía en su origen. Sin ir más lejos, las historias fueron adoptadas de otras redes como Snapchat. No obstante, a pesar del gran desarrollo, aún no existen herramientas específicas para conocer quién nos ha bloqueado o dejado de seguir sin aplicaciones de terceros. No obstante, existen algunos pequeños trucos para llegar a una conclusión. Y hoy te la contaremos.

Las vías más sencillas para descubrir si hemos sido bloqueados en Instagram

Y es que al igual que en Whatsapp, es posible llevar a cabo algunas actividades que nos ayuden a salir de dudas. Es posible que tengamos la duda de si una persona nos ha bloqueado o simplemente nos ha dejado de seguir o ha restringido nuestra cuenta. Y lo cierto es que hay métodos muy sencillos para descubrirlo sin necesidad de recurrir a herramientas que pongan en peligro la seguridad de nuestra cuenta.

La primera y más evidente, es revisar las interacciones con dicho usuario. Si un usuario nos ha dejado de seguir, los me gusta o los comentarios en nuestras publicaciones seguirán apareciendo. Sin embargo, si un usuario nos ha bloqueado, toda interacción entre ambas cuentas habrá desaparecido: desde me gustas y reacciones hasta comentarios o mensajes.

Precisamente siguiendo el término relativo a esto último, también es posible saber si alguien nos ha bloqueado a través de la sección de mensajes directos, siempre y cuando, claro, hayamos compartido mensajes. Si buscamos en el historial de chats a un usuario que nos ha bloqueado, en lugar de aparecer el nombre aparecerá ‘Usuario de Instagram’. No obstante, esto puede significar o bien que hemos sido bloqueados, o bien que ese usuario ha eliminado su cuenta.

Por ello, existe una última opción que nos dará una respuesta definitiva en lo que respecta a un usuario que creemos que nos puede haber bloqueado. Si desde nuestra cuenta buscamos el nombre de usuario de alguien que nos ha bloqueado, este no aparecerá, y, a términos prácticos, será prácticamente como si su cuenta no existiera para nosotros.

No obstante, el método ideal para salir de dudas es buscar su usuario sin iniciar sesión, ya sea desde la versión móvil o desde la web. La conclusión es sencilla, si una persona no nos aparece habiendo iniciado sesión pero tampoco sin iniciarla, es que dicho usuario ha eliminado su cuenta. Sin embargo, si dicha cuenta aparece una vez que lo buscamos sin habernos logueado en nuestra cuenta, la conclusión es sencilla: hemos sido bloqueados.

Tres procedimientos muy sencillos que nos permitirán llegar a una conclusión clara en lo que respecta a una duda que todos hemos tenido en algún momento u otro, y que nos permitirá conocer los resultados de dicha pregunta sin necesidad de recurrir a herramientas que pongan en peligro la seguridad de nuestra cuenta y de nuestra información.