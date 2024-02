A día de hoy, las redes sociales juegan un papel fundamental en las vidas de millones de personas. Una fuente de contenido, información, o un mero medio de entretenimiento. Los miembros de todas estas redes sociales, además, seguro que en algún momento se han topado con una fotografía o un vídeo que les gustaría guardar en su galería, para poder enseñárselo a sus amigos o verlo sin conexión.

Sin ir más lejos, recientemente vimos cómo descargar vídeos de TikTok de forma sencilla. No obstante, en otras redes como Twitter, recientemente renombrada como X, no es tan sencillo en el caso de los vídeos, ya que la plataforma no cuenta con una herramienta nativa para hacerlo de forma sencilla. No obstante, a través de webs o herramientas de terceros es sumamente fácil llevarlo a cabo.

Descarga los vídeos de Twitter de forma sencilla desde cualquier dispositivo

No importa en qué dispositivo quieras descargarlo, ya que es posible hacerlo en todos. Y empezaremos explicando cómo hacerlo desde el ordenador en la versión web de la plataforma, un proceso sumamente sencillo, en el que no es necesario instalar nada. Lo cierto es que son muchas las webs en las que podemos hacerlo de forma sencilla, pero nosotros os explicaremos el proceso desde TwitterVideoDownloader.

Un sitio web en el que podremos descargar cualquier vídeo no solo en cuestión de segundos, sino también en la calidad que deseemos. Para ello, simplemente tendremos que copiar el enlace del tweet en cuestión y pegarlo en la barra del sitio web. Tras esto, pulsaremos sobre el botón Download, y al elegir la calidad en cuestión, el vídeo se descargará de forma inmediata en la sección de descargas de nuestro ordenador.

Desde los teléfonos móviles también es posible utilizar este tipo de páginas web, pero en el caso de Android existen aplicaciones nativas que simplifican en gran medida este proceso. Y dentro de las muchas alternativas disponibles en Google Play, la app Download Twitter Videos – GIF es una de las favoritas de los usuarios.

Y es que destaca por un uso que no puede ser más sencillo. Simplemente, tendremos que copiar el enlace desde la aplicación de Twitter, y del mismo modo que en el caso del sitio web previamente mencionada, pegar esa dirección en el buscador de la aplicación. En cuenta pulsemos sobre el botón descarga, comenzará a descargarse en segundo plano y en cuestión de segundos lo tendremos en la galería.

En lo relativo a los dispositivos iPhone, también es posible hacerlo a través de sitios web o aplicaciones. Pero lo cierto es que los dispositivos de Apple cuentan con una opción nativa desde los Atajos del iPhone, que hacen de este un proceso aún más sencillo e intuitivo si cabe.

Simplemente tendremos que obtener un atajo llamado TVDL v3.1 shortcut, el cual podréis descargar desde este mismo enlace. Una vez instalado en nuestro iPhone, para descargar un vídeo ni siquiera será necesario salir de la aplicación de Twitter: solo tendremos que pulsar sobre Compartir sobre el tweet en cuestión, y a la hora de elegir la vía por la que lo queremos compartir, seleccionaremos la opción TVDL v3.1. Podremos elegir entre permitir una vez o permitir para siempre, no tiene relevancia en la descarga, y el dispositivo se descargará de forma automática en nuestro teléfono.