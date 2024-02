En pleno 2024, para muchas personas su teléfono móvil es prácticamente una extensión de uno mismo. Como si de las llaves o de la cartera se tratase, casi todo el mundo lleva casi siempre el móvil encima al salir de casa. Sin embargo, del mismo modo que ocurre con el resto de complementos, perderlo puede ser un gran problema, y en muchos casos muy costoso.

Sin embargo, lo cierto es que no es el mismo problema el hecho de perder el móvil que el de perder las llaves o la cartera. El motivo de esto es que existe forma de solucionar el problema de un móvil perdido, independientemente del lugar en el que lo hayamos perdido. Y por ello, hoy os traemos una lista de sencillos pasos para encontrar tu móvil si lo has perdido, ya sea iPhone o Android, de la mano de las múltiples herramientas para encontrar mi dispositivo.

Las formas de encontrar tu teléfono en función de cuál sea el modelo

Y comenzaremos por los teléfonos con un sistema operativo Android. El primer paso, e indispensable para cumplir el resto de pasos, es activar la función Encontrar mi dispositivo dentro de los ajustes del móvil. Para ello, simplemente tendremos que entrar en los propios Ajustes del teléfono, y después hacer clic sobre el apartado Google, donde podremos encontrarlo fácilmente.

Otro requisito indispensable es tener iniciada la sesión en Google. Algo fundamental, ya que la forma de encontrar tu dispositivo de Android es acceder a la propia página de Google, y escribir en el buscador la frase Dónde está mi teléfono desde un dispositivo en el que hayas iniciado la misma sesión de Google que la del teléfono en cuestión.

En este momento, en el otro dispositivo se abrirá un mapa en el que se mostrará la última ubicación del teléfono, aunque con unas medidas aproximadas, no exactas. Una página a la que podrás acceder en tu cuenta haciendo clic en este enlace, en el que podrás recurrir a varias soluciones: si lo has perdido en casa, puedes pulsar sobre Reproducir Sonido para que este haga ruido e identificarlo. No obstante, si te lo han robado, esta opción también te brinda la posibilidad de bloquear el dispositivo o borrar sus datos.

Por otro lado, en iPhone, el proceso es mucho más fácil. No hay que activar ningún ajuste, y simplemente tendremos que hablar la aplicación Buscar, que viene preinstalada en estos dispositivos. Dentro de esta, habrá una sección llamada Yo en la que se mostrarán todos los dispositivos vinculados a la misma cuenta, y por tanto también su ubicación.

Además, existen otra vía entre los dispositivos de Apple para encontrar un dispositivo perdido. La primera opción es la utilización de iCloud, que ofrece una opción llamada Encontrar Dispositivos en la que, al igual que ocurre con la aplicación, se muestra la última ubicación de todos los dispositivos vinculados a esa cuenta. Además, si eres dueño de un Apple Watch, desde el centro de control podrás tocar el botón del iPhone para que este emita un sonido, siendo una opción ideal para los momentos en los que hayamos perdido de vista el móvil en casa, emitiendo un sonido para que logremos identificarlo.