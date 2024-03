Actualmente, el teléfono móvil conforma una parte fundamental en la vida de millones de personas alrededor de todo el mundo. Un dispositivo que con el paso del tiempo ha cambiado su función, de ser simplemente un medio para llamar a tus conocidos, a ser un complemento que utilizamos para todo en el día a día: hablar con amigos y familiares, trabajar, tiempo de ocio…

Es tal la importancia con la que cuenta este dispositivo que es fundamental cuidarlo lo máximo posible si queremos que nos dure mucho y no tenerlo que renovar al poco tiempo. Y dentro de todos los aspectos que están en nuestra mano, la batería es uno de los elementos que más se desgasta. Y tal y como nos cuenta en su canal de YouTube Isa Marcial, sí podemos llevar a cabo ciertas medidas para alargar su vida útil.

Errores, consejos y mitos sobre la batería de tu teléfono móvil

El experto en el campo tecnológico ha llevado a cabo en su canal de YouTube un extenso análisis sobre todo lo relativo al mantenimiento adecuado de una batería. Y comienza el vídeo hablando de una lista de consejos imprescindibles, empezando por el más importante de todos: es importante mantener la batería entre el 20% y el 80%, sin dejarla descargarse por completo ni tampoco sobrecargarla hasta que llegue al 100%.

Esto se debe a los ciclos de carga del teléfono no se agotan del mismo modo cargando un teléfono hasta el 80% que haciendo una carga completa. Esto quiere decir que cuantas menos cargas completas hagamos, menos ciclos de carga consumiremos, y por ende, la batería aguantará en mejor estado durante más tiempo.

Además, también es importante no dejarlo cargando durante mucho tiempo, siendo desaconsejable mantenerlo cargando durante toda la noche. A estos consejos, también recomienda evitar exponerlo a altas temperaturas, algo que puede ser habitual en épocas como el verano, dejándolo al sol. Y como no podía ser de otra forma el uso de cargadores de calidad, a poder ser originales, también es muy influyente en este mantenimiento de la batería.

Más allá de evitar estos errores, Marcial también enumera algunos aciertos. Entre ellos, recomienda calibrar la batería cada tres meses. Algo que no hace explícitamente que la batería se mantenga mejor, sino que el indicador de batería sea más certero. Recomienda hacer uso del modo ahorro de energía, que cuida más de la infraestructura de la batería, y siempre cerrar las aplicaciones o desactivar las herramientas del teléfono que no estemos utilizando, como el Bluetooth, el GPS…

No obstante, el propio YouTuber también ha querido desmentir algunos mitos repetidos en infinidad de ocasiones, pero que no son verdad. Por ejemplo, asegura que no es imprescindible formatear una batería nueva, algo que muchos expertos recomiendan, ni tampoco apagar el teléfono por la noche para dejar descansar la batería. Cumple todos estos requisitos, y verás cómo la salud de tu batería mejora exponencialmente.