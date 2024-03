¿Qué operadores móviles tienen mejor cobertura? La OCU responde

No existe casi ninguna persona en el mundo que no haya recibido en algún momento del día una de las llamadas más temidas: “¿Le gustaría cambiar su compañía telefónica?” Una llamada de spam a la que, generalmente, todo el mundo responde de la misma forma para no perder el tiempo: “Estoy contento con mi compañía”. Pero, ¿es esto cierto?

Al dar esa respuesta casi de forma automática, no tenemos en cuenta los pros o los contras que los distintos operadores móviles pueden brindarnos. Por norma general, apostamos por uno que tengamos desde hace años o por el que nos haga una mejor oferta, sin llegar a conocer cuál es la mejor opción posible. Una tarea que desde la OCU se han encargado de hacer por nosotros.

Leer más: Los mejores antivirus gratuitos según la OCU

Los aspectos a tener en cuenta en los operadores móviles y el veredicto de la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios acostumbra a llevar a cabo exhausticos análisis con el objetivo de ofrecer a los usuarios el mejor servicio posible en todos los ámbitos. Y en lo relativo a los grandes operadores móviles, desde la OCU se han centrado en la cobertura como un aspecto primordial a la hora de decantarnos por uno u otro. Y dicho esto, ¿qué operador tiene mejor cobertura?

Lo primero que destaca la OCU son los privilegios de las cuatro grandes compañías respecto a los operadores móviles virtuales. Y es que a pesar de que estos, por norma general, tienen precios más competitivos, el hecho de que no tengan una infraestructura propia afecta directamente al alcance de la cobertura en sus servicios. Por ello Movistar, Vodafone, Orange y MásMóvil, son las mejores opciones.

No solo porque cuentan con una red propia, sino por lo que esto implica. Y es que, sin ir más lejos, la tecnología 5G real, solo está disponible en estas cuatro compañías. Llegó a España de la mano de Vodafone en 2019, y hasta el día de hoy, las distintas operadoras lo han añadido a su servicio, llegando ya a un 80% de la población. Sin embargo, no podremos disfrutar de esta tecnología de la mano de una operadora móvil virtual.

Algo que, sin embargo, no depende únicamente de los servicios de la operadora, sino también de la zona en la que nos encontremos, que afectará directamente a la cobertura que recibamos en un espacio determinado. Por este motivo, también es importante atender a las infraestructuras y la ubicación de cada una de las operadoras, que tendrá un impacto directo en la que cobertura que recibamos.

De estos operadores móviles, muchos ofrecer una tecnología 5G. Por ejemplo Euskaltel, que usa las redes de Orange; o Digi, que usa las de Movistar. Sin embargo, en marzo de 2024, si queremos apostar por la tecnología 5G+, que a día de hoy no se encuentra plenamente desarrollada, solo son dos las operadoras que, según el estudio de la OCU, debemos contratar: Orange y Movistar.