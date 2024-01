Dentro de los aspectos que han cambiado radicalmente en nuestro día a día a lo largo de los últimos años, la lectura ha sido uno de los que más afectado se ha visto por la llegada de todo tipo de innovaciones. Y es que si bien muchas personas prefieren apostar por la lectura tradicional, también se cuentan por miles los que ya apuestan por los libros electrónicos, siendo el Kindle de Amazon el más destacado.

Son muchas las ventajas derivadas del uso de estos libros electrónicos, entre las cuales destacan su portabilidad a cualquier lugar, la comodidad a la hora de leer grandes libros, y la facilidad para encontrar ciertos títulos. Pero por encima de todo ello, y aunque mucha gente no lo sepa, también es posible encontrar libros gratuitos en Kindle. Y hoy te vamos a explicar cómo.

Leer más: Así puedes grabar de forma sencilla la pantalla de tu móvil

Las mejores opciones para disfrutas de libros gratis en tu Kindle

El primer aspecto a remarcar, es que hay un amplio catálogo de libros gratuitos de los que podremos disfrutar desde el propio dispositivo de Kindle, a través de una considerable colección que podremos descargar desde la propia web de Amazon. Sin embargo, Kindle Unlimited es otra opción a tener en cuenta, y nos brinda acceso a cientos de miles de libros por un coste mensual de 9,99 euros.

No obstante, puede ser que el usuario no quiera invertir más dinero o que el libro deseado no forme parte del catálogo de Kindle. Si es así, no hay motivo para preocuparse, ya que hay muchas páginas webs en las que podremos acceder a un amplio catálogo de libros a coste cero. Y de entre todas estas webs, Project Gutenberg es una de las que cuenta con mayor fama.

Un sitio web que cuenta con catálogo superior 60.00 libros en una amplia variedad de idiomas, apto para formatos tanto Kindle como ePub. Su recopilación de libros se basa en obras cuyos derechos de autor ya han caducado, lo cual hace posible que se distribuyan sin ningún tipo de coste. Y algo similar ocurre con la página Literanda, que ofrece a los usuarios clásicos de la literatura de dominio público.

No obstante, la más conocida es probablemente eBiblio, que consiste en una plataforma que actúa como un servicio de préstamo de libros en los que podremos tener acceso tanto a libros, como revistas o cómics. Cuenta con el catálogo más extenso de todas las páginas mencionadas, pero tiene un gran problema: sus obras están protegidas con Adobe DRM, lo cual hace que solo esté disponible para dispositivos compatibles, entre los cuales, desgraciadamente, no se encuentra Kindle.

Por última parada, existen una larga lista de bibliotecas públicas que ofrecen a los usuarios un nutrido catálogo de libros, especialmente en lo relativo a literatura clásica. Y entre estos espacios online, destacan la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Digital Hispánica, o la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, siendo las que cuentan con un catálogo más completo entre todas ellas.