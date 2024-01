Así puedes grabar de forma sencilla la pantalla de tu móvil

A día de hoy, las funcionalidades que nos ofrece un teléfono móvil son casi interminables. Con un teléfono en las manos, especialmente con los más modernos, podemos llevar a cabo casi cualquier actividad. Sin ir más lejos, las capturas de pantalla se convirtieron en una innovación hace una década que pilló a todos por sorpresa. Pero es que, a día de hoy, es posible incluso grabar la pantalla de nuestro teléfono.

Todos en algún momento hemos querido enseñar a nuestros amigos o conocidos un texto, una conversación, o una serie de imágenes, pero el simple hecho de pasarlo imagen a imagen puede convertirse en una actividad realmente tediosa. Es justo en estas ocasiones donde la funcionalidad de grabar la pantalla cobra un gran sentido, y hoy os explicaremos como hacerlo en cada dispositivo.

La forma más sencilla de grabar la pantalla de Android e iOS

Por otro lado, se trata de una funcionalidad a la que prácticamente todos los dispositivos tienen acceso de forma nativa, especialmente los modernos. Y lo cierto es que se trata de un proceso que no puede ser más sencillo. En iPhone, por ejemplo, lo primero que tendremos que hacer es añadir la opción Grabación de Pantalla al Centro de Control, algo que podremos hacer de forma sencilla desde los ajustes.

Una vez que hayamos hecho esto, ya tendremos esta opción en el Centro de Control de nuestro dispositivo. Para acceder a éste, bastará con deslizar el dedo hacia abajo, y ya contaremos ahí con todas las opciones que hayamos añadido nosotros mismos. Y lo cierto es que no puede ser más intuitivo: con un solo toque en el icono la pantalla comenzará a grabar, y, con otro toque, dejará de hacerlo.

En lo relativo a los dispositivos Android, se trata de una funcionalidad que llegó a todos los dispositivos de forma nativa que utilizasen un sistema de Android 11 en adelante. Simplemente tendremos que deslizar dos dedos hacia abajo para acceder a los Ajustes Rápidos de Android, donde está opción aparecerá ya por defecto. Además, brinda al usuario la posibilidad de grabar con o sin sonido, e incluso de mostrar los toques en la pantalla.

La mejor aplicación para grabar la pantalla en dispositivos antiguos

No obstante, y como ya hemos dicho, algunos modelos relativamente antiguos no cuentan con esta opción de forma nativa. Sin embargo, eso no implica que estos usuarios no puedan grabar su pantalla. Sin ir más lejos, los usuarios de Android podrán encontrar en Google Play la aplicación AZ Video Recorder, una de las favoritas de los usuarios.

Y es que esta app no solo ofrece la posibilidad de grabar la pantalla, sino que cuenta con añadidos como la posibilidad de elegir la resolución o la tasa de fotogramas por segundo, haciéndose sumamente accesible para todos los usuarios. Además, entre otras muchas acciones, también permite superponer el vídeo de la cámara frontal durante la grabación, lo cual también nos brinda un amplio abanico a la hora de grabar.