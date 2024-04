Estas son todas las novedades que la IA ha llevado a Photoshop

Son muchas, casi incontables, las herramientas que tenemos a nuestro alcance desde que la llegada de internet supusiera un enorme cambio en nuestras vidas. Y es que desde entonces, no hay prácticamente ni una sola tarea que no podamos hacer con la ayuda de un ordenador o un teléfono móvil. Y el mundo de la fotografía atestigua esta gran capacidad.

No solo por la accesibilidad que millones de personas tienen respecto a la fotografía gracias a internet, sino también por la existencia de herramientas como Photoshop, de la mano de las cuales no hay prácticamente nada que no esté a nuestro alcance en lo que respecta a la fotografía. Y desde que la Inteligencia Artificial llegase a estas plataformas, esto se ha multiplicado exponencialmente.

Así son las nuevas herramientas del Photoshop del futuro

Con el paso de los años, las prestaciones que ha ido ofreciendo Photoshop han ido evolucionando. Sin embargo, la llegada de la Inteligencia Artificial a esta plataforma, impulsada por Adoble Firefly Image 3, se ha abierto la veda en lo que respecta a un nuevo mundo de posibilidades en lo que respecta a la edición de imágenes, ya que la IA generativa tiene una sobrada capacidad para dar vida a imágenes por sí sola.

Y es que de la mano de este Photoshop, muchas de las herramientas que ya existían han sido enormemente mejoradas, además de que han aparecido muchas otras herramientas que simplifican o complementan lo que ya conocíamos. Sin ir más lejos, de la mano de Adoble Firefly Image 3, ahora se pueden utilizar imágenes de referencia para que la IA comprenda cuál es exactamente el resultado que estamos buscando.

Una opción que no es la única para la que podemos hacer uso de imágenes ya existentes, puesto que los usuarios también tienen la posibilidad de generar imágenes similares, lo cual sirve para tomar una imagen de referencia y experimentar con ella de la mano de esta IA generativa, cambiando aspectos tan relevantes como los colores, las formas, o el fondo de la propia imagen.

Además de esto, como no podía ser de otra forma, también cuenta con la capacidad de traducir texto a imagen, haciendo uso de los prompts en los que se basan la gran mayoría de herramientas de Inteligencia Artificial. Y por si todo esto no fuera suficiente, como colofón final incluye una herramienta llamada Mejorar detalle, de la mano de la cual la propia IA será la que mejore de manera automática aspectos como la nitidez o la claridad de una imagen.

Unas herramientas que ahora estarán al alcance de todos los usuarios en este autodenominado Photoshop del futuro, que hace uso de las armas que siempre ha tenido a su disposición, pero ahora lo hace mucho más apto para todos, tanto para los profesionales que buscan obtener los mejores resultados posibles para la creación o edición de una fotografía, como para los aficionados, que simplemente buscan pasar un buen rato y experimentar con la fotografía.