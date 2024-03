Recupera chats borrados de Whatsapp aunque no tengas copia de seguridad

Aunque pueda parecer una afirmación algo exagerada, a día de hoy Whatsapp forma una parte fundamental del día a día de muchas personas. Ya no solo porque es una de las vías más directas para estar en constante contacto con familiares o amigos, sino porque en los chats de esta app almacenamos contenido de lo más valioso.

Ya sea datos importantes que no podemos perder y no tenemos en ningún otro lado, conversaciones con seres queridos que ya no están entre nosotros… Son muchos los aspectos que hacen que Whatsapp sea fundamental en la vida de muchos. Precisamente por esto, borrar un chat por equivocación puede suponer un verdadero disgusto para algunos. Sin embargo, se trata de un mal que, por suerte, tiene solución.

Así puedes recuperar los chats de Whatsapp eliminados por error

Cabe remarcar la importancia de las copias de seguridad para llevar a cabo esta tarea, que suponen una gran salvaguarda para evitar este tipo de problemas a corto o largo plazo. Tanto los dispositivos Android como iOS, brindan a sus usuarios la posibilidad de llevar a cabo copias de seguridad en Google Drive y también en iCloud. Y si cuentas con estas copias, el proceso es sumamente sencillo.

En dispositivos Android, bastará con acceder a tu cuenta de Google Drive y, en el apartado copias de seguridad, tendrás que guardar la copia de seguridad de tus conversaciones, eligiendo la fecha concreta a la que queramos restaurar la app. Una vez elegida, simplemente tendremos que desinstalar y reinstalar Whatsapp, y cuando la propia aplicación nos lo pida, pulsar sobre la opción restaurar.

Un proceso sumamente sencillo que, en el caso de los iPhone, tampoco tiene mucho más: solo habrá que desinstalar y reinstalar la app, para posteriormente verificar el número de teléfono vinculado a la cuenta de Apple y también de iCloud, y después hacer clic sobre ‘Restaurar el historial de chats’. No obstante, ¿es posible recuperarlas si no tenemos una copia seguridad? La respuesta corta es sí, pero son muchos los matices a tener en cuenta.

Y es que para salvar a los usuarios que deciden no hacer sus propias copias de seguridad, Whatsapp hace sus propias copias en el almacenamiento interno de nuestro teléfono, donde permanecen guardados todos los chats durante una semana. Por ello, si queremos recuperar un chat, tendremos que tener claro el día concreto al que queremos regresar, teniendo en cuenta que todos los mensajes posteriores a ese día se perderán.

Para restaurar esta opción, solo disponible en dispositivos Android, tenemos que acceder a la carpeta de Archivos, que, en función del modelo, puede estar en un sitio u otro. En ficha carpeta, tiene que haber otra dentro llamada ‘Whatsapp’ donde nos encontraremos con otra opción llamada ‘Databases’.

Precisamente aquí nos encontraremos con todas las copias de los últimos 7 días. Y en este punto, nos encontraremos con archivos llamados de una forma similar a ‘msgstore.db.crypt12’. Entonces, lo único que tendremos que hacer es renombrar la carpeta del día en cuestión que queramos recuperar, por ejemplo, si quisiéramos recuperar las del día 5, como ‘msgstore-2024-03-05.1.db.crypt12’, recuperando así la copia de seguridad de esa fecha. Después, solo tendremos que desinstalar y reinstalar Whatsapp y voilá, tendrás de vuelta tus chats perdidos.