Whatsapp cambia la edad mínima para crear una cuenta

Dentro de todas las alternativas existentes en lo relativo a las aplicaciones de mensajería instantánea, Whatsapp es, sin lugar a dudas, una de las que tiene un uso más extendido a nivel global, con millones de usuarios que hacen un uso diario de dicha plataforma. Y para satisfacer a todos estos usuarios, la app ofrece constantes actualizaciones para mejorar la experiencia.

Recientemente hemos visto una gran cantidad de innovaciones que han servido para cambiar en mayor medida la experiencia a la hora de comunicarnos con otros usuarios. Y como hemos visto recientemente, la seguridad es una de las principales prioridades de los usuarios de la aplicación. No obstante, la última medida ha dado mucho de qué hablar entre los usuarios de la plataforma.

La decisión de Whatsapp en lo que respecta a la edad de sus usuarios

Una decisión que tiene que ver con la edad mínima requerida para crear una cuenta de Whatsapp. Y es que, aunque mucha gente lo desconozca, existe una cláusula que determinaba hasta hace poco que la edad mínima para crear una cuenta personal y dar uso a esta aplicación estaba cifrada en los 16 años. Una cifra que ha cambiado recientemente.

Y es que desde Meta han decidido que esa edad disminuya en tres años, quedando ahora la edad límite para utilizar Whatsapp en tan solo 13 años. Una decisión que tiene sentido, ya que las generaciones más jóvenes cada vez hacen un uso más prematuro del teléfono móvil, y puede ser de gran ayuda descender esta edad para que los preadolescentes puedan estar en contacto con sus familiares.

Otros tantos, sin embargo, no están tan de acuerdo con la decisión tomada por la plataforma, siendo defensores acérrimos de que el uso de la tecnología no debería ser tan prematuro. Pero lo cierto es que se trata de una medida que tiene sentido desde un punto de vista de utilidad, ya que abre las puertas a nuevos usuarios.

No obstante, lo cierto es que no se trata de una funcionalidad que sea realmente determinante. Y es que si bien desde Whatsapp aseguran que eliminarán todas las cuentas que descubran que pertenecen a un menor de esa edad, la realidad es que la aplicación no cuenta con una herramienta que sea capaz de determinar con total veracidad la edad de los usuarios.

No existe ningún mecanismo como podría ser una solicitud de fecha de nacimiento para determinar la edad de los usuarios. Y precisamente por esto, más allá de los que hablan de esta medida como una más o menos útil, también hay personas que creen que esta medida no tendrá ningún peso en el desempeño de la aplicación, o al menos no lo tendrá mientras sigan sin existir estos mecanismos que permitan a la aplicación llegar a verificar la edad.