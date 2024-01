Las múltiples formas de sacar partido al Google Chromecast

A lo largo de los últimos años, la forma de consumir televisión ha cambiado por completo, de la mano de la llegada de lo que hoy conocemos como televisión a la carta. Algo que es posible de las diversas plataformas de vídeo en streaming, en las cuales podemos disfrutar de un amplísimo catálogo de películas y series como, cuando y donde queramos.

No obstante, también son muchas las personas que no pueden permitirse instalar o suscribirse a estas plataformas desde su televisor, también existen alternativas. Y desde hace ya muchos años, Google Chromecast es la opción ideal, que nos brinda la posibilidad de enviar contenido a nuestro televisor desde otros dispositivos de forma inalámbrica. Pero más allá de esto, lo que muchos no saben, es que cuenta con muchas otras funciones menos conocidas.

Las diversas prestaciones que ofrece hacen del Google Chromecast un imprescindible

Solo con su función principal, ya se trata de un dispositivo sumamente útil a todos los niveles. Y es que la posibilidad de disfrutar de cualquier tipo de contenido a través de cualquier tipo de dispositivo, ya es, de por sí, una funcionalidad muy atractiva. Sin embargo, por ejemplo, Google Chromecast también puede ser sumamente útil a la hora de ser utilizado como mando para varios dispositivos.

El dispositivo Google Chromecast.

Una acción que nos brinda la posibilidad de utilizar el Chromecast como controlador de todo tipo de dispositivos, entre los cuales, por supuesto, se encuentra el televisor. Para ello, simplemente tendremos que entrar en los ajustes del propio Chromecast, acceder a la opción ‘Configurar botones del mando’, que nos permitirá establecer ciertos parámetros.

Por otro lado, si eres de esas personas que disfruta de la fotografía y todo lo que la rodea, de la mano de Chromecast tu televisor puede convertirse en un marco de fotos de lujo, de la mano del cual disfrutar de un amplio catálogo de imágenes que podremos enviar desde nuestro teléfono o cualquier otro dispositivo. Y es que gracias al modo ambiente de Google Chromecast, podemos verter contenidos directamente desde Google Fotos.

Aparte de los amantes de la fotografía, los seguidores de los videojuegos también pueden optar por una vía muy atractiva gracias a Chromecast. Y es que este dispositivo cuenta con una amplia lista de videojuegos compatibles, los cuales podremos encontrar en Google Play, y que permiten que este dispositivo funcione como un centro de videojuegos totalmente funcional.

Esto es tan solo la punta del iceberg en lo que respecta a todas y cada una de las actividades a las cuales podemos sacar el máximo provecho de un dispositivo aparentemente tan sencillo como lo es Google Chromecast. Un dispositivo que no puede faltar en ningún hogar, y que podréis encontrar fácilmente en plataformas como Amazon en su versión 4K por un precio de tan solo 69,99 euros.