Sony advierte a sus clientes: la escasez de PS5 se prolongará hasta 2022

La escasez de PS5 seguirá durante este año y cubrirá también el 2022. Lo informó su propia creadora, Sony, en un repaso de sus últimos resultados financieros para un grupo de analistas.

Desde su lanzamiento el pasado noviembre, PlayStation 5 rara vez se mantiene en stock por mucho tiempo; la nueva consola de Sony se repone en pequeñas cantidades debido a la escasez de componentes necesarios para su creación, como los semiconductores.

La compañía desconoce cuándo se normalizará la situación. Las consecuencias más directas es que Sony tendrá dificultades para suplir la demanda de los gamers y, a su vez, eso podría provocar que no cumpla con sus previsiones en cuanto a ventas.

“No creo que la demanda de PS5 se calme durante este año, e incluso si conseguimos producir muchas más unidades de PlayStation 5 en 2022, dudo que nuestra oferta pueda atrapar a la demanda”, explicó el director de finanzas, Hiroki Totoki, durante la charla que mantuvo con un grupo de analista.

Dicha charla no se ha hecho pública u oficial, sino que se ha filtrado a través de Bloomberg. Los participantes no quieren revelar sus nombres y Sony, a través de un intermediario, ha preferido no hacer declaraciones al respecto.

El director de finanzas de Sony reiteró que se debe acelerar la producción de consolas cuanto antes. Es una situación compleja: los tiempos de confinamiento debido al Covid-19 han aumentado la demanda tanto de hardware como de videojuegos, pero al mismo tiempo las restricciones producidas por la pandemia complican la producción y distribución de los dispositivos de entretenimiento altamente demandados.

Es posible que Sony llegue tarde y produzca más PS5 justo cuando los confinamientos o desaparezcan o sean más laxos. Una prueba de que ya no hay tanta gente encerrada en sus casas es la bajada de usuarios mensuales activos en PS Network, el servicio online de PlayStation: descendió de 114 millones mensuales a finales de 2020 a 109 millones de enero a marzo, según el informe de los últimos resultados financieros de Sony.

La creadora de PlayStation no es la única con problemas similares. Nintendo avisó la semana pasada que la escasez de componentes podría afectar la producción de sus Nintendo Switch. Nintendo prevé vender 25,5 millones de abril de 2021 a marzo de 2022, pero idealmente la Gran N querría producir entre 28 y 29 millones de consolas.

Pese a la situación, las ventas de PS5 han sido un éxito y han catapultado los últimos resultados económicos de Sony. Con el handicap de una oferta incapaz de suplir la demanda, PlayStation 5 se ha convertido en la consola que más rápidamente se ha vendido durante el periodo de lanzamiento: 7,8 millones de unidades desde su salida en noviembre hasta el 31 de marzo. Sony prevé vender al menos 14,8 millones de unidades durante el presente año fiscal.

Noticia original: Business Insider

Autor: Daniel Cáceres