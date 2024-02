Son prácticamente infinitas las posibilidades que nos ofrece internet en todos los ámbitos. Una puerta abierta hacia todo tipo de contenido al que podemos sacar provecho desde ámbitos de lo más variados. Pero no solo eso, sino que, de la mano de todos los navegadores a los que tenemos acceso, podemos optar por distintas herramientas para acceder de distintos modos.

Sin ir más lejos, el modo incógnito es una opción a la que muchas personas recurren para todo tipo de opciones. En primera instancia, se trata de una forma de búsqueda que apuesta por la privacidad en la navegación por internet. No obstante, lejos de brindar esta seguridad a nuestras búsquedas, hay otras muchas funcionalidades a las que podemos sacar partido en este sentido.

Las múltiples funciones a las que puedes sacar partido en el modo incógnito

En resumidas cuentas, el modo incógnito es una funcionalidad que tienen todos los navegadores y que sirven para que no se guarda ningún tipo de información relativa a nuestras búsquedas. No quedará reflejado ni el historial de navegación, ni las cookies, ni ningún tipo de registro personal que hayamos llevado a cabo para acceder a cualquier sitio web. Algo que, por supuesto, incrementa la seguridad con la que navegamos.

No obstante, más allá de proteger nuestra información personal a la hora de navegar internet en casa, se trata de una funcionalidad a la que podemos sacar mayor partido. Por ejemplo, al utilizar un ordenador que no es nuestro, ya sea el del trabajo o el de un lugar público, nos aseguraremos de que no queda ningún rastro de contraseñas o algún dato personal.

Pero más allá de esto, también puede ser una opción ideal para llevar a cabo cualquier tipo de actividad económica. Son habituales las compras por internet de todo tipo de servicios, y todas las medidas que tomemos para protegernos son pocas. Y con el modo incógnito, nos aseguramos de que no quede ningún registro de las tarjetas bancarias con las que hemos llevado a cabo ningún tipo de transacción.

Por otro lado, es por todos sabido que múltiples sitios web de internet llevan a cabo un rastreo de las búsquedas de los usuarios. Algo que se utiliza para lanzar a los propios usuarios publicidad relacionada con las últimas búsquedas o, yendo un paso más allá, en algunos casos para detectar los patrones de compra de estos usuarios, y así inflar los precios de un producto que hayamos visitado previamente. Algo que ocurre con algunas aerolíneas.

Un problema que queda más que solventado de la mano del modo incógnito de cualquier navegador. Podremos llevar a cabo búsquedas ilimitadas en lo relativo a cualquier tipo de servicio o producto, con la garantía de que no se llevará a cabo un rastreo y la posterior publicidad de dichos servicios, lo cual es otro motivo de peso por el que el modo incógnito puede resultar la opción ideal para llevar a cabo este tipo de actividades.