Así puedes ver historias de Instagram de forma anónima

Con el paso de los años, Instagram ha ido añadiendo a sus servicios una enorme diversidad de funcionalidades que poco o nada tienen que ver con las que había en el origen de la aplicación. El desarrollo de esta red social ha adquirido una serie de funciones propias de otras aplicaciones, como es el caso de Snapchat.

De esta plataforma, Instagram adquirió el concepto de las historias, que consiste en fotos temporales que solo pueden verse por los usuarios durante 24 horas, para que posteriormente desaparezcan. No obstante, por el motivo que sea, puede que algunos usuarios no quieran que su nombre aparezca en la lista de visualizaciones en una historia completa. Parece lógico pensar que esto no es posible, pero lo cierto es que sí, hay varias vías para hacerlo. Y aquí te las contaremos todas.

Leer más: La herramienta de Instagram que permite compartir ubicación con tus seguidores

Todas las vías para ver las historias de Instagram sin que aparezca tu nombre en las visualizaciones

En primer lugar, cabe destacar que para ver las publicaciones e historias de un usuario es necesario estar registrado en la propia web, por lo que ver el contenido de una cuenta sin iniciar sesión está totalmente descartado. No obstante, existen varias vías para hacerlo, algunas más rudimentarias y otras más complejas.

En primer lugar, comenzaremos hablando de las que no requieren el uso de ninguna herramienta externa. Y el primer método, además de uno de los más sencillos, es el de utilizar el modo avión de tu teléfono. Basta con entrar a Instagram, dejar que las historias de otros usuarios se carguen, y posteriormente activar esta función en nuestro propio teléfono móvil.

Ya con el modo avión activado, podremos ver todas las historias que queramos sin que el usuario sea notificado, lo cual hace de esta la opción ideal para cotillear, antes de volver a desactivar este modo y volver a utilizar Instagram desde nuestra propia red local, haciendo un uso normal de esta red social, pero sin que el usuario en cuestión pueda ver que, efectivamente, nuestro nombre conste en la lista de personas que han visualizado la historia.

Existen otras alternativas que utilizan webs de terceros. Sin embargo, se trata de plataformas que suelen terminar deshabilitadas, dado que no cumplen con la política de uso y privacidad de Instagram, por lo que si haces uso de una de estas herramientas, será bajo tu propia responsabilidad. Y una de las preferidas de los usuarios más curiosos, que aún sigue vigente en la web, es Instanavigation, a la cual puedes acceder haciendo clic en este enlace.

Su uso es sumamente sencillo, ya que simplemente tendrás que introducir el nombre de usuario en cuestión en la barra del buscador, lo cual nos brinda la posibilidad de ver tanto sus historias y sus publicaciones de forma anónima, y, lo que es más importante, sin necesidad de registrarnos.

Un sitio web seguro para el que hace uso de ella, pero que demuestra que, si eres un usuario que realmente busque mantener su privacidad en Instagram, hacer tu cuenta privada es el único modo de garantizarlo por completo, ya que en caso de tener la cuenta pública estamos sujetos a que cualquiera pueda ver nuestras publicaciones, en algunos casos sin que nosotros mismos nos demos cuenta.