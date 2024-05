Así puedes utilizar tu viejo router para mejorar tu conexión a internet

Son muchas las actividades de nuestro día a día en las que internet juega un papel fundamental. Desde aquellas relacionadas con el ocio, hasta otras relativas al ámbito laboral. De hecho, la conexión a internet se ha convertido en un aspecto fundamental en muchos sentidos, incluso dentro de nuestro propio hogar.

Desde casa, actualmente son muy pocas las actividades que no requieren la intervención de internet. Desde leer el periódico online que ha sustituido a la prensa en papel, hasta disfrutar de una película o una serie en cualquier plataforma de vídeo en streaming, pasando, lógicamente, por el teletrabajo. Una larga lista de actividades que se puede ver afectadas por una mala conexión a internet. Un problema tan sencillo de detectar como de solucionar.

Soluciona el problema de un Wi-Fi lento con un aparato que tenías olvidado en casa

Un problema que hace un especial acto de presencia en casas grandes, a las que es complicado que llegue la señal Wi-Fi en su totalidad. Son muchas las soluciones de las que se ha hablado para poner fin a este problema. Sin embargo, hoy os hablaremos de una que no destaca únicamente por su eficiencia, sino por no costar ni un solo euro. ¿Cuál es? Utilizar un router antiguo para solventar este problema.

Con el avance que la tecnología ha experimentado a lo largo de los últimos años, en los que incluso las conexiones Wi-Fi han avanzado hasta límites insospechados, es más que probable que todos tengamos en algún rincón de casa un router antiguo que ya no utilicemos. Y es que podemos hacer uso de este dispositivo antiguo para utilizarlo como punto de acceso o repetidor, para que la señal Wi-Fi llegue a cualquier rincón.

Además del propio router, solo necesitaremos una cosa para poder llevar a cabo esta operación: un cable Ethernet para conectar ambos routers. Una vez hecho, este router antiguo ya será un punto de acceso ajeno al router principal al que podremos conectar todo tipo de dispositivos, ya sea de forma inalámbrica o por cable. Y para que pueda ser llevado a la práctica, solo tendremos que llevar a cabo unos sencillos pasos:

En primer lugar, en el segundo router tendremos que poner el mismo nombre de red y la misma contraseña que en el principal, lo cual es imprescindible. Después, también es necesario desactivar el servidor DHCP del router, que podremos encontrar en la sección LAN de este router secundario. Y a mayores de esto, es también importante utilizar distintos canales al router principal, ya que usando los mismos podrían darse interferencias que llegasen a perjudicar la conexión.

Sin embargo, puede ser que los modelos antiguos no sean compatibles con esta sencilla funcionalidad, pero existe otra alternativa, que no es otra sino utilizarlo como repetidor en lugar de como punto de acceso. Para ello, simplemente debemos conectar del mismo ambos routers, pero en esta ocasión, no cambiando ni el nombre de red ni la contraseña, pero sí haciendo todos los demás pasos. Dos opciones que, independientemente de cuál elijamos, mejorarán exponencialmente la conexión a internet en cualquier rincón de nuestra casa.