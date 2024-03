YouTube destrona a Shazam: adivina una canción con solo tararear

Las posibilidades que internet ha puesto a nuestro alcance desde su llegada a nuestras vidas son casi infinitas. Actualmente, es complicado pasar un día entero sin llevar a cabo alguna búsqueda en internet, para todo tipo de tareas primordiales, ya sean relacionadas con el ámbito laboral, personal, económico, y un sinfín de actividades imprescindibles.

Sin embargo, en internet también hay cabida para esas tareas más anecdóticas, pero igual de curiosas. Sin ir más lejos, la llegada de Shazam ha permitido a millones de personas identificar esa canción que estaba sonando y les gustaba, pero desconocían el nombre. No obstante, ahora desde YouTube Music han emprendido el camino opuesto para satisfacer una petición que lleva más de una década siendo una petición recurrente por parte de los usuarios.

YouTube te ayuda a identificar esa canción de la que solo sabes el ritmo

Y es que Shazam es ideal para añadir a tu biblioteca esa canción que ha sonado en un bar o en la radio y te ha gustado, pero desconocías su nombre. Pero, ¿qué ocurre con esas canciones cuyo ritmo conocemos, pero su nombre no? Si alguna vez has tenido este pensamiento recurrente respecto a una canción y no has podido encontrarla, YouTube Music tiene una buena noticia: podrás encontrar una canción simplemente tarareándola.

La gran limitación de Shazam consistía en que solo era capaz de identificar las canciones en su versión original. No valía cantarla tú mismo o tararearla, ni siquiera poner la versión de otro artista. Solo podía reconocer la melodía, tono y letra originales. Pero ahora, gracias a YouTube, seremos nosotros mismos quienes podamos convertirnos en el artista para sacar el nombre de esa canción que llevaba días rondando en nuestra cabeza.

Se trata de una funcionalidad que ha aterrizado hace muy poco en la plataforma. De hecho, su lanzamiento está siendo tan gradual que solo aparece en algunos dispositivos y para algunos usuarios. No obstante, si tu teléfono, tablet u ordenador ya cuentan con esta herramienta, lo cierto es que se trata de una tarea muy sencilla.

En la propia app de YouTube, simplemente tendremos que acceder al buscador de YouTube. Y si eres una de esas personas que ya cuenta con esta funcionalidad, a la derecha del botón de búsqueda por voz, aparecerá un nuevo icono, sobre el cual tendrás que pulsar. Entonces, se abrirá una pestaña llamada ‘Song’, y tras hacer clic en la misma ya podrás proceder a tararear la canción en cuestión.

Si has logrado tararear de forma correcta el ritmo de la canción, aunque no sea de una forma totalmente certera, en cuestión de segundos YouTube te mostrará los resultados más similares a la melodía que has tarareado, incluyendo, por supuesto, la canción en cuestión. Una herramienta anecdótica, sí, pero que permitirá a muchos poner fin a esa canción pegadiza que llevaba días rondando tu mente, con la que YouTube, de una vez por todas, ha logrado hacer frente a Shazam.