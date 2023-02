Cuál es la ciudad con mayor cantidad de hoteles 5 estrellas del mundo

Al contrario de los que muchas personas suponen, la ciudad con la mayor cantidad de hoteles de cinco estrellas no está en Europa ni en EEUU. Ni en Oriente Medio, donde los emiratos han recurrido a los petrodólares para levantar un complejo más lujoso que otro.

Para ir a la ciudad con más estrellas hay que ir a Macao, la ciudad china que conserva la influencia portuguesa tras siglos de haber sido una colonia comercial en el Lejano Oriente; y que ahora es lo más parecido a Las Vegas en China.

Así como la Guía Michelin se ha convertido en el parámetro para saber dónde están los restaurantes más exclusivos del mundo, los premios Star Award de Forbes Travel Guide sirven como referencia para saber dónde se encuentran los hoteles de más calidad en el planeta.

Cómo trabajan los inspectores de Forbes

Los inspectores de Forbes llevan 65 años visitando hoteles de incógnito y analizando cada detalle a través de un listado con 900 estándares, donde se verifica si una habitación está diseñada “para mejorar la calidad del sueño” o cómo es la carta de bebidas y comidas, hasta ver cómo es la decoración y la atención al huésped.

Hotel dedicado a Karl Lagerfeld en Macao

Un grupo de inspectores desde hace 65 años visitan de incógnito los hoteles más exclusivos del mundo para analizar si merecen las cinco estrellas

A grandes rasgos, el 70% de cada revisión toma en cuenta el servicio -con una métrica de análisis que cambió este año- y el 30% pone el foco en la calidad y estado de las instalaciones.

Este año el listado de Forbes cuenta con 48 nuevos hoteles de cinco estrellas, como el Four Seasons Astir Palace Hotel Athens en la capital griega, el JK Place Capri de la glamourosa isla napolitana, el Four Seasons Hotel Kuwait at Burj Alshaya del pequeño emirato del Golfo Pérsico, el Mandarin Oriental del Lago di Como y o el Mandarin Oriental de Shenzhen, en China.

Interior del Londoner Macao

El nuevo reinado de Macao

A pesar de haber estado cerrado al turismo durante tres años, Macao regresó con fuerza al ranking de Forbes y destronó a Londres, que había reinado en lo más alto desde 2018.

La ciudad china cuenta con 22 hoteles de cinco estrellas frente a los 21 clasificados en la capital británica.

Entre los debutantes de esa metrópolis vecina a Hong Kong destacan el Grand Lisboa Palace Macau (que abrió en 2021) y que aloja al opulento The Karl Lagerfeld Hotel, que representa el brillo que le gustaba imprimir al diseñador alemán en sus diseños.

El resort The Londoner Macao cuenta con dos establecimientos que también subieron a este altar estrellado, como es el Londoner Hotel -con toda la influencia posible del estilo británico- y el Londoner Court -que ofrece servicios como mayordomo 24 horas.

El resort de Mandarin Oriental en el Lago di Como

También se encuentra el Galaxy Hotel, que presume de tener el único bar Macallan de Asia y una terraza de 75.000 metros cuadrados, que incluye la piscina con olas en una azotea más grande del mundo.

Nuevos hoteles de España y el resto del mundo

Otros nuevos hoteles de cinco estrellas que forman parte del listado de Forbes son el legendario Raffles Hotel Singapore, fundado en 1887 y que fue profundamente renovado hace dos años, el Adare Manor que es un castillo neogótico con un parque de 340 hectáreas en el condado irlandés de Limerick, el Capella Bangkok que integra una serie de villas con jacuzzis y un spa de cinco estrellas o el Waldorf Astoria Dubai International Financial Center, en el interior del rascacielos Burj Daman.

Terraza del Bless Hotel Madrid

El Jumeirah Port Soller, en Mallorca, es uno de los hoteles españoles que se sumaron al listado de Forbes

En cuanto a representantes españoles, este año se incorporaron el Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, en la costa noroeste de Mallorca; los Bless Hotel de Ibiza y Madrid, el Fours Seasons Hotel y el Mandarin Oriental Ritz (ambos de la capital).

