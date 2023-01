De vinos y langostas: estos son los nuevos restaurantes de Galería Canalejas en Madrid

Más de 20 restaurantes y experiencias de sabores y aromas se despliegan como un abanico culinario de alta gama en el Food Hall de Galerías Canalejas, el nuevo polo gastronómico de Madrid de 4.000 m2 que impulsa a la calle Alcalá a convertirse en la nueva milla de oro de la capital española.

Entre los locales que se encuentran en el espacio MAD Gourmets, en los bajos del Four Seasons Hotel Madrid, están la fusión japonesa-mexicana de Monchis y las hamburguesas gourmet de The Eight (ambos creados por Julián Mármol, una estrella Michelin por Yugo The Bunker), el 19.86 de Rubén Arnanz (otro ganador de la estrella, por el Restaurante Villena de Segovia), Salvaje con su audaz propuesta de la cocina oriental y la contraparte china de Le Petit Dim Sum.

Entre las variadas opciones del Food Hall de Galerías Canalejas hay desde cocina de estrellas Michelin hasta platos informales del ‘street food’

También están los jamones de Dbellota, el homenaje italiano de Davvero, la tradición gallega de Garelos, el toque elegante de Ostras Sorlut, la artesanía manchega del dulce de El Goloso y el gelatto de Amorino.

Entrada al Food Hall Canalejas. Foto Galería Canalejas

Allí también se encuentra el carrusel de paradas y pequeños locales de Mad Gourmets, donde debutan el restaurante Lobstar y la vinería The Wine.Shop.

La cocina de mar más audaz

Lobstar se presenta bajo el desconcertante nombre de ‘Rocking Seafood’, o sea como un local de cocina informal y con un cierto impacto de productos de mar.

Ya su denominación anticipa que la langosta es la protagonista de platos como el Lobstar Rocking Rolls, que es un pan brioche tostado con mantequilla y relleno de carne de este crustáceo elaborado con diferentes especias y salsas.

Cocina de mar con un toque informal. Foto Lobstar

Entre ellos se encuentran el Maine Roll (con la langosta combinada con apio, cebollino y la mayonesa secreta), el Connecticut Roll (con reducción de mantequilla y limón), el Truffle Butter Roll (con mantequilla trufada), el Black Pearl Roll (langosta salteada, con bacon, lechuga, tomate y aguacate) y el Crab Roll (carne de cangrejo real, con salsa especial y la especia Old Bay).

También hay opciones de bikinis con salmón o bacalao (aderezados por aguacate, cebolla morada, apio y cebollino en el primer caso, o con alioli de pilpil, apio y chalotte en el segundo); o la sopa de Clam Chowder (almejas finas, patatas y bacon crujiente, típico de New England).

La sopa de almejas. Foto Lobstar

Vinos de todo el mundo

En cuanto a The Wine.Shop, este rincón vitivinícola propone conocer más de 200 marcas de once países, que dada sus dimensiones presume de ser el bar de vinos “con más referencias por metro cuadrado de España”, impulsado por un sistema conocido como ‘la noria del vino’.

El local de The Wine.Shop

Allí se encuentra el sumiller español Andrés Palomo, quien además de asesorar describe la historia de cada tinto, blanco, espumoso o rosado que se puede saborear por copa o comprar por botella; y donde se pueden encontrar auténticas joyas como un Vega Sicilia de 1964, del que solo existen tres unidades en el mundo.

