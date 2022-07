Por qué queremos volver a Nueva York este verano

Vale, no hay playa y puede hacer bastante calor. Y, sin embargo, volveremos a Nueva York este verano. Porque sí, porque queremos regresar a los musicales de Broadway y observar la Estatua de la Libertad navegando por la Isla de Ellis y el puente de Brooklyn, queremos redescubrir el skyline más famoso del mundo, visitar sus exposiciones, disfrutar de sus parques, probar sus últimos restaurantes y dormir en sus nuevos hoteles. O, lo que es lo mismo, queremos revivir la energía y el ritmo de LA ciudad por excelencia.

Para que no te pierdas las mejores atracciones, arte, cultura, infraestructura, gastronomía, música y mercados de los más de 60 barrios y 5 distritos de Nueva York, te dejamos una guía con todas las novedades (y clásicos) para configurar un viaje perfecto.

Nueva York a vista de pájaro

Los miradores son parte del ADN de la ciudad con clásicos como el Empire State Building y el Top of the Rock.

Foto: Summit One Vanderbilt.

Unos años después de la apertura del One World Observatory, el horizonte de la ciudad le dio la bienvenida a The Edge en Hudson Yards en 2020, que ha estrenado después su aventura City Climb, ideal para los cazadores de emociones a nada menos que 365,76 metros de altura.

El otoño pasado se inauguraba el Summit One Vanderbilt como el quinto observatorio de la ciudad y ofrece vistas espectaculares y recientemente debutaba RiseNY, una experiencia inmersiva que brinda a los visitantes la oportunidad de ver la ciudad de Nueva York virtualmente mientras están suspendidos a 9 metros sobre el suelo dentro de una cúpula de proyección de 180 grados con imágenes aéreas de 8K que crean la sensación de volar.

La nueva experiencia City Climb en The Edge.

Clásicos con un ‘twist’

Sí, es territorio de turisteo máximo, pero si hasta Chandler Bing de Friends se volvía loco con la Estatua de la Libertad no seremos nosotros quienes recomendemos evitarlo.

Si ya lo conoces, puedes apostar por otro tipo de iconos, como el Bemelmans Bar, en el Carlyle Hotel del Upper East Side, imán durante más de 90 años para miembros de la alta sociedad, políticos, estrellas de cine y magnates movidos por su carta de cócteles, su entretenimiento nocturno en vivo y su decoración art dèco.

El té en The Palm Court es una institución. Foto: The Plaza.

Neoyorquinos y visitantes se encuentran en The Palm Court en The Plaza Hotel y su archifamoso té de la tarde. Desde su relanzamiento, en 2014, el lugar se ha renovado con exuberante vegetación y un nuevo menú inspirado en la comida estadounidense.

En Midtown Manhattan, perseguimos el glamour de Rainbow Room, en funcionamiento desde 1934, y la estela de presidentes y estrellas de cine que se han rendido a sus encantos.

Foto: Rainbow Room.

Otros dos clásicos que se reinventan en verano son la pista del Rockefeller Center (por primera vez desde 1940 el patinaje sobre ruedas está de vuelta) y la Wollman Rink, que recupera el espíritu de la década de 1970 con DiscOasis, una experiencia inmersiva con luces, música, danza y actuaciones en vivo en la pista de Central Park.

Una ciudad más verde

Parece que la sostenibilidad va calando en la ciudad, con ejemplos como el Javits Center recién renovado y su ‘techo verde’ de más de 28.000 m2, convertido ya en santuario para la vida silvestre de la zona, incluidas 29 especies de aves, cinco especies de murciélagos y miles de abejas.

También hay que dejarse caer por el parque Little Island, cerca del Meatpacking District, con espacios para pasear y espectáculos y vistas del río.

Little Island. Foto: Yoav Aziz | Unsplash.

Por supuesto, Central Park, uno de los espacios verdes más icónicos del mundo, que estrena un Laboratorio del cambio climático con el objetivo de desarrollar nuevas investigaciones y herramientas para ayudar a los parques urbanos a manejar los impactos del cambio climático.

Leer más: En el estudio de Basquiat en Nueva York

Las exposiciones más tentadoras

Si te motiva el arte, te encantará la muestra que bucea en la obra (y la vida personal) de uno de los artistas más elogiados del siglo XX en una nueva exposición: Jean-Michel Basquiat. De nombre King Pleasure y con más de 200 pinturas, dibujos y objetos personales del artista, puede verse en el edificio Starrett-Lehigh.

La muestra contiene mas de 200 piezas de Basquiat, muchas inéditas. Foto: Jorge Fuentelsaz | EFE.

El Museo Guggenheim acoge la primera exposición individual que un centro neoyorkino dedica a la artista, poeta, activista y cineasta chilena contemporánea Cecilia Vicuña y el Museo Whitney de Arte Estadounidense celebra estos meses su 80º Bienal de Whitney, Quiet as It’s Kept, que presenta una variedad de artistas intergeneracionales que muestran una constelación de arte e ideas.

Además, el Museo de Arte Moderno exhibe hasta el 10 de septiembre la muestra Henri Matisse: The Red Studio, centrada en la pintura de 1911 del artista francés y presentando trabajos de archivo nunca antes vistos y pinturas y dibujos relacionados.

Desde primeros de julio, el Museo de Brooklyn expone su primera retrospectiva del artista y diseñador Virgil Abloh con una combinación de diseños, videos y bocetos que abarcan casi dos décadas de la carrera del creador fallecido el pasado mes de noviembre.

Matisse: The Red Studio. Foto: MoMA.

Novedades en clave gastronómica

Tras los cierres motivados por la pandemia, Nueva York estrena en todos sus distritos y barrios nuevos restaurantes que se unen a los clásicos neoyorkinos.

Williamsburg recibe, en la azotea del hotel The Hoxton, a la reina de Filadelfia, Laser Wolf, especializada en brochetas israelíes del famoso chef Michael Solomonov.

El Rockefeller Center es el nuevo hogar del restaurante de cocina francesa Le Rock, mientras que el Flatiron da la bienvenida a Lysée y sus excelentes postres y acaba de reabrir The Lambs Club en The Chatwal, con una carta platos estadounidenses clásicos.

The Lambs Club. Foto: Gabrielle Makower.

HAGS, el primer restaurante de alta cocina LGBTQ+, abre sus puertas este mes en East Village en tanto que el chef con estrella Michelin Daniel Boulud acaba de inaugurar en la planta baja del Beekman Hotel Le Gratin, una experiencia gastronómica informal inspirada en los bistrós de su ciudad natal, Saint-Pierre-de-Chandieu, al sureste de Francia.

NYC Restaurant Week

Del 18 de julio al 21 de agosto Nueva York celebra su NYC Restaurant Week que, en este caso, celebra la 30 edición de este evento. Durante 30 días todo tipo de restaurantes, desde los más escondidos de barrio hasta los de más alto nivel en hoteles ofrecen menús y precios especiales conformando una más que recomendable propuesta para aventurarse en los cinco boroughs. Las reservas están disponibles desde el 6 de julio.

Durante 30 días Nueva York celebra su Restaurant Week. Foto: Lanna Apishukh.

Mercados al aire libre

También están de vuelta, justo a tiempo para el verano, los mercados de productos frescos, incluido Queens Night Market, Smorgasburg en Brooklyn y Bronx Night Market, todos con restaurantes locales y vendedores que sirven una variedad de cocinas.

Otra opción pasa por los foodhalls de la ciudad. En Moynihan Train Hall puedes probar las especialidades de Sauce Pizzeria, E.A.K. Ramen, Magnolia Bakery, H&H Bagels y Jacob’s Pickles, y pronto podrán se podrá disfrutar del nuevo The Tin Building del chef Jean-Georges Vongerichten, que incluye una brasserie francesa y un bar clandestino asiático, entre otros.

También novedades son el Singapore Hawker Center, en Midtown, con auténtica cocina tradicional asiática de 18 vendedores como Douglas Ng de Fishball Story, Chris Hooi de Dragon Phoenix y Ah Tai, y la Fundación James Beard (prevista para este otoño) y su nuevo espacio con 18 puestos en el Muelle 57 con negocios locales y ofertas de empresarios de alimentos.

Foto: Bronx Night Market.

Últimas aperturas hoteleras en Nueva York

Con 12.000 nuevas habitaciones previstas para los próximos tres años, la ciudad que nunca duerme ya está inaugurando proyectos hoteleros como Casa Cipriani que ofrece, desde The Seaport y el icónico Battery Maritime Building, impresionantes vistas del Puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad.

Reserva en el Hard Rock Hotel New York para descubrir entre bastidores lo que se cuece en el Midtown Manhattan o descubre el esperadísimo Aman New York, Fifth Avenue, un nuevo santuario urbano ubicado en la Quinta Avenida que abrirá sus puertas en agosto.

Foto: Casa Cipriani.

También la marca Renaissance Hotels abrirá propiedades en Harlem y Flushing en los próximos meses y, este mismo verano, lo harán el Hotel Barrière Fouquet y The Ritz-Carlton, NoMad, una nueva experiencia inspirada en la esencia del nuevo Madison Square Park.

Algo más, hasta otoño, habrá que esperar para descubrir lo nuevo de Moxy Hotels en el Lower East Side y Williamsburg, así como el Virgin Hotel New York City, The Fifth Avenue Hotel y el Hotel AKA NoMad.

Novedades en Broadway

Broadway vuelve a acoger a las estrellas más rutilantes, desde Hugh Jackman en The Music Man a la actriz nominada al Globo de Oro, Beanie Feldstein, que protagoniza la esperada reposición de Funny Girl.

Cartel de ‘Funny Girl’, en Broadway.

Hasta el 10 de julio, Darren Criss, Sam Rockwell y Laurence Fishburne se suben al escenario para el renacimiento de American Buffalo, mientras Daniel Craig interpreta Macbeth.

Nueva York a través de las series

La ciudad más representada en las series que vemos en las plataformas vive un momento dorado gracias a las nuevas entregas de Gossip Girl y And Just Like That, donde seguimos de nuevo a Carrie Bradshaw en sus andanzas por la Gran Manzana junto a sus amigas.

Los apasionados de Gossip Girl pueden realizar uno de los recorridos On Location Tours de los muchos sitios donde se filmó la popular serie, incluidos The Met Steps y Grand Central Terminal; y los fanáticos de Sexo en Nueva York pueden realizar un recorrido oficial, que incluye cenar en Buddakan o disfrutar de cupcakes en Magnolia Bakery.

Nuevas rutas permiten seguir las andanzas de las chicas de ‘Sexo en Nueva York’.

De compras en Nueva York

Paraíso de las compras, se puede adquirir todo lo imaginable en Nueva York, desde varitas de Harry Potter en la primera tienda oficial dedicada al mago en la ciudad hasta todo tipo de objetos vintage en Club Vintage, pasando por las ediciones exclusivas de zapatillas que encontrarás en The Shoe Surgeon.

También es un clásico visitar la tienda de Tiffany & Co. en el número 727 de la Quinta Avenida, incluido su Blue Box Café, para saborear un buen desayuno (sin diamantes). Macy’s Herald Square, Nordstrom NYC, Bloomingdale’s, Bergdorf Goodman y Saks Fifth Avenue deben estar también en la ruta de los amantes de las compras.

La tienda de Tiffany & Co. reabre con su café incluido.

Festivales que vuelven en verano

La ciudad también recupera sus grandes festivales, como el ciclo de conciertos SummerStage en Central Park (hasta el 22 de septiembre); el teatro de Shakespeare in the Park; el Carnaval Consciente, que tendrá lugar en agosto; y la Semana de la Moda de Nueva York, que regresará en septiembre.

Tesoros al aire libre

El verano pide parque y pide sombra. Las encontrarás en el Jardín Botánico de Brooklyn, el Chinese Scholar’s Garden en el Snug Harbor Cultural Center de Staten Island, uno de los dos únicos jardines chinos al aire libre de los Estados Unidos, o el Central Park Lake.

Chinese Scholar Garden. Foto: Tagger Yancey.

También agradable, el cine de verano al aire libre de Roosevelt Island que se prolonga hasta finales de agosto aunque si lo que necesitas es un chapuzón, dirígete a Rockaway Beach en Queens, conocida como el destino de surf favorito de la ciudad.