Hay-on-Wye: la micronación galesa que se convirtió en el paraíso de los libros

Empresario, erudito, bon viveur y autoproclamado rey, Richard Booth cambió para siempre el destino de la pequeña localidad de Hay-on-Wye, en el condado de Powys, en la frontera entre Inglaterra y Gales, cuando en 1977 declaró su independencia del Reino Unido. Con su propia bandera, moneda, sellos, pasaportes y ministros, su fama no viene tanto de haberse constituido en una micronación que prácticamente nadie reconoce, sino haber ligado su suerte a los libros.

De apenas 1.500 habitantes, Hay-on-Wye, considerada capital mundial del libro de segunda mano, es lo que se conoce como una villa del libro o book town, un destino que promueve las librerías y la literatura como fórmula para atraer visitantes y mantener la economía local.

Hoy son alrededor de una veintena en Europa, agrupadas en la Organización Internacional de Villas del Libro (International Organisation of Book Towns) y de las que participan desde la española Urueña a la belga Redu pasando por la villa medieval francesa de Montolieu.

Hay-on-Wye. Foto: VisitBritain.

Hay-on-Wye

No todas estas villas tienen un personaje como Booth, por supuesto. Nacido en 1938, estudió en la Escuela Rugby de la Universidad de Oxford y su carrera se orientó a las finanzas en Londres pero, tal y como relata en su autobiografía My Kingdom of Books (1999), escrita junto a su hijastra, Lucia Stuart, su pasión por los libros sería lo que determinaría toda su vida.

Interesado por el comercio de libros de segunda mano, en 1961 abrió su primera librería en Hay-on-Wye, que levantó sobre la antigua estación de bomberos local. Tres años más tarde compró las ruinas de un castillo normando del siglo XII, Hay Castle, que transformó en librería y residencia y, en 1978, inauguró el establecimiento que aún hoy figura como la librería de segunda mano más grande del mundo en el Libro Guinness de los Récords.

Además de sus tiendas y sucursales, muchos otros se subieron al carro de las librerías de viejo y ya en los años 70 Hay-on-Wye era considerada internacionalmente como Ciudad de los Libros.

El reino de Hay

Sin embargo, el salto adelante llegaría el 1 de abril de 1977, cuando Booth proclamó Hay como un reino independiente del que se autonombró monarca (Richard Cœur de Livre). Con su corona, su himno y su cetro, nombró ministros (uno de ellos su propio caballo) y puso en circulación moneda, sellos y pasaportes.

Actualmente hay más de 20 librerías en la localidad. Foto: VisitBritain.

Nadie consideró real esta declaración de independencia pero sin duda logró atraer la atención de la prensa. El marketing y la cobertura mediática dispararon el interés por Hay-on-Wye y la llegada de miles de bibliófilos, turistas y curiosos sirvió para impulsar la economía de esta Ciudad de Libros gobernada por un rey y así esta pequeña localidad, que nunca había tenido lazos especiales con la literatura, quedó para siempre ligada a los libros.

En los años posteriores, Booth seguiría nombrando caballeros y lores. Él mismo sería nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por su contribución al desarrollo del turismo en la zona.

Este 2022, 45 años después de su declaración de independencia, el castillo donde vivió y gobernó ha sido transformado en museo, lo que le permite recibir visitantes por primera vez en sus 900 años de vida. Gestionado por Hay Castle Trust, aquí se cuenta la historia de siglos de esta ciudad fronteriza y se custodian muchos de los objetos de su particular rey.

Hay Castle, Hay-on-Wye. Foto: Wikimedia Commons.

Hay Festival

Booth falleció el 20 de agosto de 2019 pero, de algún modo, su reino continúa.

Actualmente la localidad cuenta con más de 20 librerías, la mayoría de segunda mano, así como el Hay Festival, considerado el más importante en el ámbito de la literatura de Reino Unido y con ediciones internacionales en México, Italia, Brasil, Colombia, Perú y España (concretamente en Segovia).

Este año y tras la pausa de Covid, el Hay Festival registró más de 200.000 asistentes, con alrededor de 500 eventos en dos semanas y hasta 600 ponentes. De hecho, la ciudad se prepara para una edición especial, un Winter Weekend que tendrá lugar del 24 al 27 de noviembre.

Hay-on-Wye. Foto: VisitBritain.

Antes, del 15 al 18 de septiembre, se podrá asistir al Hay Festival de Segovia, una cita reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades (2020) por su trabajo, compartido por la organización sin ánimo de lucro con 35 años de vida nacida en el Reino Unido, de celebrar, promover y dar accesibilidad a la literatura, al pensamiento, al debate y al intercambio entre personas para que un amplio público interactúe y participe sin obstáculos de ningún tipo.

En esta edición, las conversaciones estarán a cargo de personajes como Carmen Mola (alter ego de tres prestigiosos novelistas), el historiador Antony Beevor, la artista Kate Daudy, el Nobel de Física Konstantin Novoselov, el biólogo Josef H. Rechholf, los escritores Antonio Muñoz Molina, Mónica Rouanet y Ana Requena o los actores Leonor Watling, Víctor Clavijo y Carles Francino.