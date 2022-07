En pequeñas calas que casi nadie conoce, pero también en playas más demandadas, a pocos metros de la costa se abre todo un mundo por descubrir, accesible a cualquier curioso ‘armado’ con máscara y tubo y dispuesto a practicar snorkel.

Gracias al fondo rocoso o sin presencia de sedimentos, y la claridad de las aguas, hay sitios donde se descubre un abanico de peces, erizos, anémonas, algas y un amplio catálogo de especies marinas.

Se desvelan en un reino de paz y silencio casi absoluto, donde solo se escucha el tintinear de las cadenas de las boyas o el murmullo de alguna embarcación cercana.

Qué máscara comprar

Se trata de una actividad sencilla en cuanto a equipamiento; para hacer snorkel no se requiere más elementos que una máscara con tubo, aunque también existen modelos con respirador integrado en los que el vaho de la respiración se evapora y una trampilla superior impide el paso del agua.

Máscara de snorkel integrada. Foto: Enrico Strocchi.

Con estas máscaras, que llegaron al mercado hace varios años, es posible pasar largos minutos sin necesidad de sacar la cabeza del agua, y sin que las olas sean una molestia.

Llevar aletas ayuda a nadar con más rapidez, y en sitios pedregosos se sugiere contar con escarpines de buceo para evitar daños en los pies.

Y, muy importante: al nadar hay que mirar y no tocar. Y tener mucho cuidado con donde se pisa, tanto para para no dañar la vegetación acuática como para no lastimarse con los erizos.

Los escarpines evitan que los pies se lastimen. Foto: Andrew Sweeney.

Veamos cuáles son las mejores playas para hacer snorkel en España

Islas Medes (Cataluña)

En la costa catalana, frente a la localidad de L’Estartit, se encuentra este archipiélago de siete islas que es una de las mecas del buceo en el país.

Para llegar se puede contratar algunos de los numerosos servicios que hay en la villa. El lugar cuenta con una biodiversidad única, gracias a la gran cantidad de nutrientes que hay en sus aguas y a que es una zona declarada como reserva marina desde 1983.

La poca presencia de bañistas convierte a las Islas Medes en una de las mecas de los amantes de esta actividad.

Corales en las Islas Medes. Foto: Philippe Guillaume | Flickr.

Además es uno de los pocos lugares de la costa española donde hay corales, de colores rojos y amarillos, que se suman a las sorpresas que puede dar alguna barracuda y, si hay suerte, algún delfín que curiosea por la zona.

Playa de Nuestra Señora (Islas Cíes, Galicia)

Algunos paisajes de las Islas Cíes, en Galicia, parecen rincones del Caribe; como la famosa Playa de Rodas.

La hermosa costa de la playa de Nuestra Señora es buscada por los practicantes del snorkel gracias a la claridad de sus aguas.

Playa de Nuestra Señora, en las Islas Cíes. Foto: Wikipedia.

Al ser aguas del Atlántico, de corriente fría, no se verán los peces de colores caribeños, pero sí pulpos y estrellas de mar, así como diferentes tipos de anémonas.

Playa del Papagayo (Lanzarote)

Es difícil decidirse por alguna playa en las hermosas y cristalinas aguas de Canarias. Pero una de las más populares, por su geografía y facilidad de acceso, es la Playa del Papagayo, en Lanzarote.

Esta se encuentra en el extremo sureste, menos expuesta a los vientos que acarician día y noche la isla.

Playa del Papagayo. Foto Ivan Zanotti | Flickr

En la Playa del Papagayo se pueden encontrar pejeverdes, viejas (variedad de pez loro) y los vistosos cangrejos araña.

Con la máscara y el tubo se puede llegar fácilmente a una formación rocosa que destaca por la presencia de un túnel, ideal para fotografiar.

Caló des Moros (Mallorca)

Las Islas Baleares presentan el mismo problema que las Canarias: no saber dónde ir a practicar snorkel por la abundancia de sitios que tienen todo lo que uno busca: aguas transparentes, fondos rocosos y abundancia de vida marina.

Caló des Moros, en Mallorca. Foto: Tommie Hansen | Flickr.

Si se trata de elegir un lugar, a costa de sacrificar unos cuantos, podría ser Caló des Moros, una pequeña cala de arena blanca y grava en Mallorca.

A pesar de que es un sitio quizás demasiado popular en verano, las aguas verde claro son la puerta de entrada para ver la fauna marina, que se encuentra tras bordear los acantilados que rodean a la pequeña playa, en aguas un poco más profundas.

Cabo de Palos (Murcia)

Desde que la zona del Cabo de Palos, en el Mar Menor, fue declarada como santuario marino el lugar se convirtió en un imán para los amantes de descubrir la vida debajo del agua, potenciado por la abundante población de posidonias.

Y ya se sabe: donde están estas plantas acuáticas, hay peces nadando tranquilamente.

Cabo de Palos. Foto: ArtMarin Madrid | Flickr.

En los alrededores hay varias playas para elegir, entre ellas la popular Manga Menor, pero para evitar multitudes se sugiere buscar las zonas protegidas de Cala Fría, Cala Reona o Cala Túnez.

Cabo de Gata (Almería)

La zona de Cabo de Gata-Níjar, considerada como reserva de la biosfera por la Unesco, presenta calas protegidas por acantilados, formaciones rocosas y playas de arena, una variedad geográfica que permite realizar snorkel así como descansar en la costa.

Cabo de Gata. Foto Juan Mercader | Flickr

Su clima cálido y seco permite que la temporada para sumergirse con la máscara sea más prolongada que otros puntos del Mediterráneo.

Los peces, erizos y estrellas de mar se pueden encontrar entre las rocas que afloran y las grandes extensiones de posidonias, como las que se encuentran cerca de las playas de El Corralete, Cala Higuera, del Embarcadero o la pintoresca Isleta del Moro.

Playa del Silencio (Asturias)

Mientras que en varias regiones del Mediterráneo el snorkel se puede practicar estirando la temporada de verano, en Asturias el clima más templado y las condiciones del Atlántico limitan el calendario.

Dice la leyenda que por alguna parte de la Playa del Silencio, en Asturias, hay un tesoro escondido

Por ello julio y agosto son los meses ideales para descubrir los encantos de sitios como la Playa del Silencio, cerca de Castañeras.

Playa del Silencio. Foto Ignorant Walk | Flickr

La lengua de arena está protegida por un imponente acantilado, que bajo el agua se convierte en un arrecife donde se congregan los buscadores de peces y algas.

Dice la leyenda que por alguna parte hay un tesoro escondido. Quién sabe si además de dar con peces de la fauna atlántica también uno pueda convertirse en rico de la noche a la mañana.